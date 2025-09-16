Το ντεμπούτο των UVVUTV φέρνει νέο αέρα στο αθηναϊκό post-punk/shoegaze

Το ντεμπούτο EP των UVVUTV, Things Don’t Always…, κυκλοφόρησε στις 21 Ιουλίου 2025. Άλλοτε ατμοσφαιρικό , άλλοτε σκοτεινό και μελαγχολικό, οι UVVUTV φανερώνουν απροκάλυπτα τις επιρροές τους και εξερευνούν εδάφη που κυμαίνονται από το post punk μέχρι το shoegaze, με ευφυή κιθαριστικά hooks και φρενήρη παλμό στα beats. Στην πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση εδώ και καιρό, το τετραμελές συγκρότημα θα ανοίξει τη συναυλία των διεθνούς φήμης Ιταλών psych-rockers New Candys στο AUX Club, στις 8 Οκτωβρίου

Τα τελευταία δύο χρόνια, ένας νέος ήχος ωρίμαζε στο πρώην εργοστάσιο παπουτσιών/νυν μουσικής σκηνής Patari Records στην Αθήνα. Οι UVVUTV, ένα τετραμελές συγκρότημα, σχηματίστηκαν το καλοκαίρι του 2022 στα κεντρικά της Patari Records. Όπως δηλώνουν, εμπνέονται από μια κοινή επιθυμία να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν μουσική που σου επαναφέρει αναμνήσεις, αλλά και αφήνει χώρο για σκέψη και συναίσθημα. Το όνομα του συγκροτήματος, όπως εξηγούν, αποτελεί μια υπαινικτική αναφορά στη μοναδική σχέση μεταξύ ήχου και μουσικής, φωτός και βίντεο, ή γενικότερα οποιουδήποτε βασικού φυσικού φαινομένου που συνδυάζεται με τη συνεχή ανθρώπινη προσπάθεια να το αποτυπώσει, να το αναπαράγει και να το μετατρέψει σε συναισθήματα.

Αν και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις από τη δημιουργία τους, παρουσιάζοντας μέρος της μουσικής τους στο γνωστό σε πολλούς Rooftop Jam, η πρώτη τους στουντιακή δουλειά κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα. Τον Οκτώβριο του 2024, έβγαλαν το πρώτο single "Empty" από το ντεμπούτο EP τους Things Don’t Always…, το οποίο κυκλοφόρησε στη συνέχεια στις 21 Ιουλίου 2025. Χαρακτηριζόμενο από κοφτερή τραγουδοποιία και εξαιρετικές ερμηνείες, διαθέτει μια σπάνια διαχρονική ποιότητα. Έχει περιγραφεί ως μια δημιουργική και φιλόδοξη μίξη post-punk, indie, dreampop και shoegaze, γεμάτη ειλικρίνεια και προσωπικότητα, αλλά και σκοτεινό σε σημεία… καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα υψηλής ενέργειας και συγκρατημένα εκλεπτυσμένο με τρόπο που θυμίζει καθιερωμένα ονόματα όπως οι DIIV. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες, μοιάζει σαν ένα ιδανικό soundtrack για μια μακρινή νυχτερινή βόλτα στον αυτοκινητόδρομο!

Things Don&#39;t Always... by UVVUTV

08/10 - UVVUTV live @ AUX Club, Athens w/ New Candys

Tickets: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/new-candys-it-live-in-athens

Facebook event: https://www.facebook.com/events/708399731962676