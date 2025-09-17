Πληροφορίες

Μιχάλης Δέλτα – "Πνοή": Μια ηχητική συνάντηση με τον κόσμο του Takis στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Ο Μιχάλης Δέλτα, συνιδρυτής των Στέρεο Νόβα και κορυφαία μορφή της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, παρουσιάζει την παράσταση "Πνοή", μια μουσική εξερεύνηση εμπνευσμένη από το έργο του Takis, με τσέλο, πιάνο, σοπράνο και οπτικές παρεμβάσεις, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

Μιχάλης Δέλτα
Avopolis Team

Ο Μιχάλης Δέλτα, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Στέρεο Νόβα, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή την παράσταση «Πνοή». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσική δημιουργία με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα για την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Ο Μιχάλης Δέλτα εμπνέεται από το πρωτοποριακό έργο του Takis και αποσυμβολίζει τις πτυχές του, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή την παράσταση "Πνοή", μια πρωτότυπη μουσική δημιουργία με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα για την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Η διορατική προσέγγιση και οι αναλογικοί ηλεκτρονικοί ήχοι του Μιχάλη Δέλτα πλαισιώνονται μουσικά επί σκηνής από τα μελωδικά μοτίβα και τα ηχοχρώματα του τσέλου και του πιάνου. Δίνουν "Πνοή" στους συναισθηματικούς κραδασμούς των έργων του Takis και των ενεργειακών τους πεδίων.

Μια σύγχρονη μουσική διερεύνηση στην ομορφιά και στα άδυτα της καινοτόμου τέχνης του Takis, ενσαρκωμένη από ένα μουσικό τρίο το οποίο υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία. Στην εκλεκτή παρέα, η σοπράνο Σοφία Καρβουνά και ο εικαστικός και σκηνογράφος Ανδρέας Γεωργιάδης, ο οποίος επιμελείται καλλιτεχνικά το οπτικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα.

Στην παράσταση θα ακουστούν αποσπάσματα ποιημάτων του συγγραφέα Ευγένιου Γιαρένη. 

Η παράσταση «Πνοή» εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή στα δυο μουσεία του, στην Αθήνα και στην Άνδρο, έως τις 2 Νοεμβρίου.

Συντελεστές:

Μιχάλης Δέλτα: Synthesizers, Υπολογιστές
Σταύρος Παργινός: Τσέλο
Μένιος Γούναρης: Πιάνο
Σοφία Καρβουνά: Σοπράνο
Ευγένιος Γιαρένης: Ποίηση
Ανδρέας Γεωργιάδης: Visuals
 
Ηχολήπτης: Κωνσταντίνος Seleznioff
Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς
 
Οργάνωση παραγωγής: Μικρή Άρκτος
Διεύθυνση παραγωγής: Βιβή Γερολυμάτου
 
Φωτογραφίες: Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau
 
Πληροφορίες:
11, 16 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου | 20.00
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή
Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635
Τ: 210 725 2895
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | goulandris.gr

Διάρκεια παράστασης: 80’

Εισιτήριο: 20€
Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mikael-delta-pnoe/
 
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση Takis 1∞ και τις εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν μπορείτε να βρείτε στο goulandris.gr

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Μιχάλης Δέλτα

Μιχάλης Δέλτα – "Πνοή": Μια ηχητική συνάντηση με τον κόσμο του Takis στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Ο Μιχάλης Δέλτα, συνιδρυτής των Στέρεο Νόβα και κορυφαία μορφή της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής,...
Pussy Riot

Pussy Riot: 13 χρόνια φυλάκιση ερήμην για «ψευδείς πληροφορίες» και αντιπολεμική τέχνη

Το δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε πέντε μέλη των Pussy Riot σε ποινές έως 13 χρόνια φυλάκισης...
Kula Shaker

Οι Kula Shaker επιστρέφουν με ακόμα περισσότερη ψυχεδελική διάθεση

Με το νέο τους άλμπουμ να καταφθάνει στις 30 Ιανουαρίου, οι Kula Shaker ξαναπιάνουν το νήμα της...

Featured

Under The Radar

Under The Radar: Από τις καραμέλες του δρόμου μέχρι τις τελετουργίες του νερού

Από τα σπιτικά beats και το παλιακό rock & roll, μέχρι το ζωντανό groove, τη μελοποίηση ποιημάτων και την...
Mulatu Astatke

Mulatu Astatke: Ethio Jazz στα χρόνια του Χαϊλέ Σελασιέ και της στρατιωτικής χούντας

Ο Θανάσης Μήνας συνδέει τη μουσική με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Αιθιοπία.
Gewalt

Gewalt: H βία και η τρυφερότητα μιας μπάντας που έρχεται να μας ταράξει

Με αφορμή τις πρώτες τους εμφανίσεις στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Δημήτρια και στο Death Disco, οι...

Best of Network