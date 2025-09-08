Πληροφορίες

Off The Hook Festival 2025: H ραπ κουλτούρα βάζει φωτιά στο ΟΑΚΑ

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ στο ΟΑΚΑ, με δύο stages, κορυφαία ονόματα από Ελλάδα και εξωτερικό, 12 ώρες non–stop μουσικής και μια εκρηκτική φεστιβαλική εμπειρία που υπόσχεται beats, ρίμες και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Paky
Avopolis Team

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ετοιμάσου για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου!

2 stages

Κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

12 ώρες ασταμάτητης μουσικής

Ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands!

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να "βάλει φωτιά" στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία!

Full Line up:

Day 1

Dani Gambino 

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Τζαμάλ 

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Day 2 

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά 

Tsaki 

Nume 

Lunar 

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2025 

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex 

Εισιτήρια εδώ

Παροχές VIP εισιτηρίων:

🔹 Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

🔹 Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

🔹 Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

🔹 Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

📧 Για απορίες: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

👉 Μάθε τα νέα μας στο www.offthehook.gr

