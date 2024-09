Punk Against Capitalism 2024: 2 ημέρες, 2 χώροι, 14 συγκροτήματα, ένας κοινός αγώνας για αυτοδιαχείριση της διασκέδασης

Share this

Το Punk Against Capitalism μεγαλώνει, και μαζί του μεγαλώνει και η ανάγκη για την ανάδειξη της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Σε μια εποχή που η ιδιοκτησία είναι προνόμιο για λίγους και οι ζωές μας έχουν γίνει συνδρομητικές, η ανάγκη του να πάρουμε την διασκέδαση μας στα χέρια μας είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Το Punk Against Capitalism είναι κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή του DIY, της ηθικής κατανάλωσης και της συλλογικότητας. Η μεγαλύτερη εγχώρια αυτοοργανωμένη punk εκδήλωση επιστρέφει για το 2024 στις 6 και 7 Σεπτέμβρη.

Δύο μέρες, δύο διαφορετικοί χώροι, 14 συγκροτήματα, όμως ένας κοινός αγώνας για αυτοδιαχείριση της διασκέδασης. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ (Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου) θα διεξαχθεί στο Στέκι Μεταναστ(ρι)ών στο Κηπάκι της Τσαμαδού στα Εξάρχεια. Η δεύτερη (Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου) και πολυπληθέστερη θα γίνει στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

Συνοπτικά τα σχήματα που θα εμφανιστούν και τις δύο ημέρες:

Την πρώτη μέρα στις 6 Σεπτεμβρίου το lineup διαμορφώνεται από τις εξής 4 μπάντες:

90s FATKID

Συσπείρωση σε όλο το Queer Προλεταριάτο! Δεν μπορώ παρά να καταθέσω το σέβας μου στη μπάντα που έχει γράψει το μέγιστο άσμα Σατανισμός και Εργάτες. Οι 90s fatkid (and the sisters of Mitr@) πέρα από το ότι έχουν το καλύτερο όνομα ever, είναι ένα Αθηναϊκό ακουστικό folk punk συγκρότημα με πρόδηλη την αίσθηση του χιούμορ. Παρά όμως το χιουμοριστικό ύφος τους, καταπιάνονται με θεματικές όπως ο σεξισμός, τα queer δικαιώματα, η κατάθλιψη και ό,τι έχει μείνει να θυμίζει ζωή στον καπιταλισμό, με τους στίχους τους να είναι πάντα τσεκούρια. Ανυπονώ να τους δω live. Ελάτε να γίνουμε περίεργοι όλοι μαζί!

BRATAKUS

Ένα ανερχόμενο all female duo από τα Highlands της Σκωτίας. Μπορεί να μην έχουν σπαθιά και μεσαιωνική αμφίεση, όμως οι δύο νεαρές αδερφές, με όπλα τον θυμό και την ταχύτητα τους, βγαίνουν στην μάχη κατά της καταπίεσης και της πατριαρχίας. Με το φρενήρες, βρώμικο και έξαλλο Punk Rock n’ Roll τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα βάλουν φωτιά στη σκηνή.

MY TURN

Οι My Turn είναι μια hardcore μπάντα από την Αθήνα δημιουργημένοι το 2010. Έχουν ήδη στο βιογραφικό τους τρεις δισκάρες, πιάνοντας διαφορετικές εκφάνσεις του είδους. Από το μελωδικό Athens του 2012, στο ορθό κοφτό straightforward ταβερνόξυλο και ριφφάρες του self-titled το 2015 και πλέον στο νέο πόνημα τους, το Modern Life's Massacre του 2022, που βάζει και μερικά metal στοιχεία στο μιξ, δίνοντας ένα πολύ ώριμο αποτελέσματα. Αναμένεται να χρειαστούμε πανοπλία για το πιτ που θα γίνει.

NIGHT IN ATHENS

Οι Night in Athens είναι ένα post-punk/synthwave duo Ελληνοβρετανικής προέλευσης. Η σύλληψη τους έγινε το 2020, στο Λονδίνο, στην πρώτη φάση πανδημίας /καραντίνας /εγκλεισμού. Πιστεύω πως αυτό, σε μεγάλο βαθμό συντέλεσε στη σκοτεινή και κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που αποπνέουν τα τραγούδια τους. Ο πρώτος τους δίσκος τους με τίτλο Metropolis είναι σαν ραδιοφωνική εκπομπή σε fever dream, σε μια industrial δυστοπία. Φέτος επέστρεψαν με το καταπληκτικό Wasted Reflektions, το οποίο κινείται σε πιο συμβατικά post-punk μονοπάτια, με κυρίαρχο το τραγούδι παρά την αφήγηση. Και οι δύο δίσκοι έχουν το χρόνο και το μέρος τους, παρά τις διαφορές τους, και σίγουρα έχουν κάτι να σου πουν. Γυρίστε όλοι τα ρολόγια σας, γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου η νύχτα θα γίνει πιο σκοτεινή και στα Εξάρχεια θα χορέψουμε με τις σκιές.

Τη δεύτερη μέρα το lineup αποτελείται από 10, ΝΑΙ 10, συγκροτήματα από όλο τον κόσμο. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα βαθιά χαράματα θα αφήσουμε τα κόκκαλά μας στην μεγαλύτερη εγχώρια γιορτή του πανκ.

Αναλυτικότερα στις 7 Σεπτεμβρίου θα δούμε:

ΧΩΡΙΣ ΘΑΝΑΤΟ

Οι Χωρίς Θάνατο είναι ένα crust punk σχήμα που σπάει κόκαλα από τη Θεσσαλονίκη, με έντονη παρουσία στη DIY σκηνή της χώρας. Ο δίσκος τους με τίτλο "Επίγεια Κολαστήρια" κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024 και έχει ήδη θέση κοντά στην κορυφή του έτους. Συνεχείς συναυλίες από τα γεννοφάσκια τους το 2022, έχουν γρήγορα εξελιχθεί σε λαβαροφόρους της αυτοοργανωμένης σκηνής και μας θυμίζουν συνεχώς πως "η τελευταία μας λέξη δεν έχει ειπωθεί". Μπορεί να βγαίνουν λίγο νωρίς, και κρίνοντας από τις τελευταίες μέρες, η ζέστη θα δώσει το παρόν στο επίγειο κολαστήριο της Αθήνας, αλλά τι καλύτερο από ξύλο στον ήλιο; Θα προμηθευτούμε παγωμένα νερά και βουτιά στη θάλασσα της βίας.

STAGE BOTTLES

"Sometimes Anti-Social but Always Anti-Fascist". Πριν γίνει σύνθημα σε t-shirt που βρίσκεις μέχρι και στο H&M (για καλό το λέω ε!) οι Stage Bottles , πιθανότατα υποκινούμενοι από τον George Soros ή από κάποια άλλα αρχαία πνεύματα του κακού, το φώναζαν στις συναυλίες τους. Μπορεί αυτό το τραγούδι να αποτελεί τον απόλυτο αντιφασιστικό ύμνο παγκοσμίως, αλλά οι Stage Bottles απέχουν πολύ από το να είναι one-hit-wonder. Ερχόμενοι από την Φρανκφούρτη του 1993, οι OI!/Punk θρύλοι μετρούν πάνω από 30 χρόνια στο κουρμπέτι και μια υπερπλήρη δισκογραφία γεμάτη ενωτικούς ύμνους κατά της καταπίεσης και των οργάνων της.

ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Οι ίδιοι αυτό που παίζουν το ονομάζουν Street Soul Punk. Εγώ το λέω Ανθεμικό Punk γιατί με το πρώτο άκουσμα αποκλείεται να μην κάνεις sing along. Γεννημένοι εδώ και περίπου μια δεκαετία οι Άλλος Κόσμος με τους ελπιδοφόρους στίχους και τους ανήσυχους ρυθμούς τους έχουν σταθερή παρουσία σε DIY σκηνές. Άλλη μια πολύ δυνατή προσθήκη.

ΟΜΙΧΛΗ

Άλλη μια μπάντα που χαίρει άκρα σεβασμού και δεν χρειάζεται να συστηθεί στο ελληνικό κοινό. Αλήτικο Punk Rock n Roll των δρόμων της Συμπρωτεύουσας από το 1995. Θα γίνουμε όλοι μια μάζα στον αέναο χώρο, και μια φωνή που θα φωνάζει μαζί με τους Απάτσι του Πανκ πως "...οι καλύτερες μέρες είναι αυτές που ακόμα δεν ήρθανε".

ΧΑΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (CHAOTIC END)

Νομίζω πως οι συστάσεις περιττεύουν. Μια από τις σημαντικότερες hardcore punk/crust μπάντες της χώρας, με έκδηλα και αρκετά metal στοιχεία. Δημιουργημένοι το 1989 που συνεχίζουν ακόμα στην καλύτερη τους φόρμα. Εντάξει, το 18ετές διάλειμμα από το 1996-2014 ενδέχεται να επηρέασε λίγο. Μπορεί το Μπροστά στην Παράνοια να αποτελεί μέρος των απάτητων κορυφών της Ελληνικής σκηνής, όμως η Υπόσχεση του 2017 ήρθε και έκατσε αγέρωχα μαζί στο θρόνο. Άχαστοι!

ICONS OF FILTH

Οι Ουαλοί Δεινόσαυροι του Αναρχοπάνκ, δημιουργημένοι το 1979 στο Cardiff έρχονται στη χώρα μας σε ένα ραντεβού με την ιστορία. Έχουν στη φαρέτρα τους τεράστιους δικούς όπως το Not On Her Majesty's Service (1982), Onward Christian Soldiers (1984)(όχι δεν είναι cover band των Stryper), Nostradamnedus (2002) και ένα σκασμό EP. Τελευταία δουλειά τους το καταπληκτικό Plight του 2021, το οποίο είναι αρκετός λόγος να ενθουσιαστούμε που θα τους δούμε επιτέλους ζωντανά.

EXTINCTION OF MANKIND

Crust Punk, grind, stenchcore όλεθρος από το Βόρειο Μάντσεστερ. Το Baptised in Shit του 1995 είναι δίσκος που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη κανενός φαν του ακραίου ήχου. Το Northern Scum του 2005 έδωσε νέα έννοια στον όρο βία και το Storm of Resentment του 2018 απέδειξε πως μέχρι και σήμερα δεν έχουν χάσει ούτε beat. Οι Βρετανοί θρύλοι έχουν συνεργαστεί και με άλλους θρύλους του hardcore/grind σε split EPs όπως οι παραδιπλαχωριανοί τους DOOM και οι Αμερικανοί Phobia. Από τις πιο ακραίες μπάντες του lineup, με μεγάλη και πλήρη δισκογραφία σίγουρα θα ισοπεδώσουν τα πάντα στο πέρασμα τους.

BAD MOVIES

Όταν οι ζωές μας μοιάζουν σαν κακή ταινία, χωρίς πρωταγωνιστές, μόνο κομπάρσους, επόμενο είναι μπάντες σαν τους Bad Movies να έχουν γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Μετά τις πρόσφατες συναυλίες τους όπου γιόρτασαν τα 20 τους χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους από πολλά είδη της Ελληνικής σκηνής, οι Σαλονικείς punks του δρόμου θα γεμίσουν με το αλήτικο Rock n’ Roll τους και τα ηχεία μιας DIY σκηνής.

ZSK

Alerta! Alerta! Antifascista! Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη του φεστιβάλ. Για πρώτη φορά στη χώρα μας οι θρυλικοί Γερμανοί Antifascist Punk Rockers ZSK που από το 1997 τρομοκρατούν τα απανταχού ρατσιστικά μιάσματα και τα απομεινάρια της σποράς του Mengele ανά τον κόσμο. Αφού ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και τέκνο γνωστού νεοναζί θέλει να απαγορεύσει το σύνθημα που όλους μας ενώνει, ας κάνουμε πανό το "Make Racists Afraid Again".

ΑΝΤΙ...

Οι ΑΝΤΙ... η αλλιώς Anti Nowhere League, δημιουργημένοι το ΠΟΛΥ μακρινό 1981 αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ένα κράμα από new wave, electro, post και πέρα για πέρα PUNK. Το "Σταμάτα να μιλάς για θάνατο" είναι πλέον ορόσημο της ελληνικής underground σκηνής της δεκαετίας του 80. Οι έχοντες τον ομώνυμο δίσκο, επικοινωνήστε μαζί μου, και ειδικά οι έχοντες την τσίχλα που ερχόταν ως δώρο τότε. Χαλάλι η διάτρηση στομάχου που θα πάθω.

Η μουσική και οι μπάντες μπορεί να είναι η βασική ατραξιόν του Punk Against Capitalism, όμως το θεματικό επίκεντρο βρίσκεται αλλού. Η ανάδειξη της DIY κουλτούρας και της αποστασιοποίησης από τα στεγανά και τα εμπόδια που δημιουργεί ο Καπιταλισμός. Φεστιβάλ σαν αυτό μας δίνουν την ελπίδα πως μπορούμε να βρεθούμε λίγο πιο κοντά στο όνειρο της διασκέδασης χωρίς μεσάζοντες, αφεντικά και ντ@βατζιλίκια. Δύο ημέρες από τον κόσμο, για τον κόσμο. Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό και για αυτό η οικονομική στήριξη είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Όλ@ εκεί, όλ@ μαζί! Μοναδικό όπλο μας κόντρα στο σύστημα είναι η συλλογικότητα.

Φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, βασικός γνώμονας είναι η συμπεριληπτικότητα, πράγμα που αντανακλάται στην ύπαρξη πληθώρας παροχών που κάποτε θα έμοιαζαν above and beyond.

Υπάρχει μέριμνα για ασφαλή πρόσβαση και τουαλέτες ΑΜΕΑ και στους δύο χώρους.

Σήμανση και ειδικός χώρος για την εξασφάλιση της απόλαυσης τους χωρίς οπτικούς περιορισμούς.

Στην κονσόλα του ηχολήπτη, βαρύκοα και κωφά άτομα θα βρουν ειδικά βραχιολάκια που θα τους μεταφέρουν τον παλμό της συναυλίας.

Κείμενο: Δημήτρης Τσούπρος