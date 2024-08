Το θρυλικό Ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου για μία βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Κι εκεί που οι επίμονοι νεκροθάφτες λένε πως το rock πέθανε, έρχεται ο Jack White με το No Name και τους το πετάει σαν τούρτα στη μούρη. Μετά από 70 χρόνια περιπετειών το: "It's Only Rock 'n Roll But I Like It" ισχύει στο ακέραιο.