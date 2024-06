Το Endless Τinos έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μουσική και καλή ζωή

Taylor Swift - The Tortured Poets Department - The Anthology

Share this

Από την Παρασκευή 21 εώς και την Δευτέρα 24 Ιουνίου η _&beyond παρουσιάζει μια νέα πολιτιστική δράση στο νησί της Τήνου με τίτλο, ‘Endless Tinos’. Με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, μας προσκαλεί σε μία τετραήμερη γιορτή μουσικής, γεύσεων, περιηγήσεων και απροσδόκητων δρωμένων.

Με την υποστήριξη του Aperol

Παρασκευή 21 Ιουνίου - Opening

Prickly Bear, Aperitivo με Aperol Spritz, 18.00 - 22.00

Three Donkeys, DJ set: Mr. Kentro, 22.00 - 03.00

Σάββατο 22 Ιουνίου - It’s All Greek To Me

Μουσικόραμα

Ζωντανές εμφανίσεις από συγκροτήματα της σύγχρονης, εγχώριας, μουσικής σκηνής. Από την ονειρική, νεοψυχεδελική indie-pop του Bhukhurah, στο δυναμικό fusion jazz-funk των Los Tre και από εκεί στο εκρηκτικό electro-punk-hip hop του Turboflow3000.

1ο Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Τήνου,

Live: Turboflow3000, Los Tre, Bhukhurah, 18.00 - 23.00

Είσοδος: 10 ευρώ, προπώληση: https://www.more.com/music/festival/endless-tinos/

After party, Κουρσάρος, DJ set: Spyreas Sid, 23.00 - 03.00

Κυριακή 23 Ιουνίου - Νeedless On The Beach

Το Αθηναϊκό mobile party ‘σερβίρει’ balearic beat, disco και house ρυθμούς με tropical διάθεση, σε ένα από τα ομορφοτερα beach bar του νησιού, παρέα με το Aperol Spritz.

Alohari Beach Bar, Παραλία Ρόχαρη, DJ set: Chevy, Theo Grooves, 14.00 - 20.00.

Δευτέρα 24 Ιουνίου - Μουσικό Τραπέζωμα σε συνεργασία με το Soul Of Tinos

Ένα φαγοπότι με παραδοσιακά Τηνιακά εδέσματα μετά μουσικής, σε μια τοποθεσία μοναδικής ομορφιάς! Ταυτόχρονα θα γίνει εξιστόρηση των θρύλων της περιοχής με περιήγηση στον ευρύτερο χώρο, αντάμωμα με τον ανεξάντλητο ιστορικό και λαογραφικό πλούτο της Τηνιακής ενδοχώρας και την έννοια του “μοιράσματος”.

Παναγία Καλαμάν, Βώλαξ, τοπική κουζίνα, εξιστόρηση και DJ set: Mr.Z, Papaioannou, 13.00 - 19.00 (Ωράριο σερβιρίσματος φαγητού 14.00 - 16.00).

Περιορισμένος αριθμός 70 θέσεων καθημένων, κόστος 35 ευρώ, με φαγητό και ποτό ανά άτομο, προκράτηση θέσεων: https://www.more.com/music/festival/endless-tinos/

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην κοινωνική πρωτοβουλία ενίσχυσης της Κοινωνικής Κουζίνας “Σε Αναμονή".

Χορηγός Επικοινωνίας: Τήνος Today

Υποστηρικτές: Mr. & Mr.s White, Μύλοι Ασωπού

FB EVENT

&BEYOND: IG / FB, NEEDLESS: IG