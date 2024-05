Sxedonfest στο Πλύφα με Bhukhurah, Jef Maarawi και Model Spy

Οι Model Spy επιστρέφουν στο ΠΛΥΦΑ έπειτα από το σαρωτικό καθαρόαιμο indie pop πέρασμα τους από την ίδια σκηνή τον περασμένο Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ. Θα είναι η δεύτερη εμφάνιση τους με αυτή την σύνθεση, που περιλαμβάνει μέλη των My Wet Calvin, των Spiral Trio και τον Metaman.

Ο Bhukhurah, aka Χρήστος Μπεκίρης, βασικό μέλος CHICKN και Callas, έχει συμμετάσχει επίσης σε δίσκους και μπάντες ως κιθαρίστας (π.χ. Prins Obi & the Dream Warriors), ως παραγωγός (The Model Spy), ως mixing engineer (στη Vassilina) και ως DJ (Complex Shadow, ATH Kids). Πολύ πρόσφατα, κατέθεσε το υπέροχο “Hello My Name Is”, που αποτελεί την καταλληλότερη εισαγωγή στο πολυσχιδές νέο-ψυχεδελικό indie pop σύμπαν ατο οποίο πατάει με το ένα πόδι, αφήνοντας το άλλο μετέωρο, έτοιμο να στηριχθεί οπουδήποτε, από το folk και τα blues, ως την Motown και την disco.

Ο Jef Maarawi, ο Ελληνοβραζιλιανοσύριος τροβαδούρος της διπλανής πόρτας, μοιάζει με το μοναδικό σόλο πρότζεκτ της πόλης, που μπορεί να κάνει reunion με τον εαυτό του. Ο ήχος του, γνώριμο αψεγάδιαστο indie/folk, που γίνεται καλύτερο με κάθε κυκλοφορία, λίγη σημασία έχει, μπροστά στην πληθωρική, αφοπλιστική αμεσότητα μιας φιγούρας φωτισμένης, όσο και αυτοκαταστροφικής, που θα μπορούσε να τραγουδά βαριά λαϊκά ή να χώνει μίνιμαλ τέκνο και να είναι εξίσου καθηλωτική.

Είσοδος: Προπώληση 10€, Ταμείο 12€

Timetable:

21.00 Jef Maarawi

21.50 Bhukhurah

22.50 Model Spy

*Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30