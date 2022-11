Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου οι Empty Frame και οι Church of The Sea ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ξεχωριστό double bill στο Temple Athens.

Τρία χρόνια είναι πολλά! Οι Empty Frame αφήνουν πίσω την καταχνιά των προηγούμενων ετών και επιστρέφουν ορμητικά στα stages. Λίγο πριν μπουν στο στούντιο για την ηχογράφηση του τέταρτου album τους «φορτώνουν» τα overdrives, ανεβάζουν τις ταχύτητες και καταλαμβάνουν τη σκηνή του Temple Athens με νέο υλικό, πιο heavy διάθεση και με τον απαραίτητο φόρο τιμής στη μέχρι τώρα πορεία τους.

Μαζί τους, σε ένα ξεχωριστό double bill, οι σκοτεινοί και ατμοσφαιρικοί Church of the Sea εξερευνώντας με επιτυχία dark, doom, electro, shoegaze μονοπάτια. Φαζαριστές κιθάρες, βαριά beats και μια μυστηριακή φωνή, με μεγάλο όπλο στη φαρέτρα το εξαιρετικό πρώτο τους full length album.

Info:

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

Πόρτες: 20.30

Έναρξη: 21.30

Temple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι).

Τιμή Εισιτηρίου: 10€ (προπώληση & ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr/tickets/music/empty-frame-church-of-the-sea-live

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1099590620685380/

Empty Frame

Ξεπηδώντας το 2005 μέσα από μια underground ελληνική σκηνή σε άνθηση, οι Empty Frame αποτελούν μια από τις πιο πρωτοπόρες και σταθερές μπάντες του αγγλόφωνου ήχου της χώρας. Έχοντας εγγενή αντιπάθεια στις ταμπέλες, τους διαχωρισμούς και τον… ετεροκαθορισμό, η μπάντα από την Αθήνα δεν μπαίνει ποτέ σε καλούπια και εξερευνά όλες τις πτυχές του rock ηχοχρώματος.

Μετά από τρία album και δύο soundtrack, πολλές συναυλίες, συμμετοχές σε σημαντικά φεστιβάλ, αλλά και support εμφανίσεις σε ονόματα όπως οι Woven Hand και ο Sivert Høyem, οι Empty Frame χαράσσουν τη νέα τους πορεία και ετοιμάζονται για πιο heavy, αλλά πάντα μελωδικές περιπέτειες στο επικείμενο τέταρτο album τους.

Links

https://www.facebook.com/emptyframeband

https://emptyframe.bandcamp.com/album/who-wants-to-ride-the-horse

https://www.instagram.com/emptyframeband/

https://www.youtube.com/channel/UCqDAlceoJmyPKTR8zogjnpA

Church of the Sea

Οι Church of the Sea σχηματίστηκαν το 2017 με σκοπό να παντρέψουν το doom με το σκοτεινό electronic rock, συνδυάζοντας φαζαρισμένους ήχους, παραμορφωμένα beats και υπνωτικά φωνητικά.

Το ντεμπούτο αλμπουμ του σχηματος με τιτλο ‘Odalisque’ θα κυκλοφορησει στις 8 Απριλίουυ 2022. Ηχογραφήθηκε στα Suono Studios, σε παραγωγή του Αλέξη Μπόλπαση και Church of the Sea, μίξη του Αλέξη Μπόλπαση και mastering απο τον Nick Townsend στα Infrasonic Mastering (Alice In Chains, Garbage, LA Witch, The Black Angels).

Το ντεμπούτο EP τους ‘Anywhere but Desert’ κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 2018, ηχογραφήθηκε στα Artracks Studios και στα Suono Studios του Coti K. σε παραγωγή του Αλέξη Μπόλπαση (Whereswilder, Noise Figures, Cyanna Mercury) και των Church of the Sea, ενώ η μίξη και το mastering έγιναν απο τον Chris Common (Chelsea Wolfe, Omar Rodriguez Lopez, Emma Ruth Rundle). Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 το ‘Anywhere but Desert’ κυκλοφόρησε σε κασέτα απο την A Man out of A Man Records, ενώ στις 13 Απριλίου 2019 ακολούθησε κυκλοφορία σε βινύλιο απο την Smash Records.

Το συγκρότημα εχει λαβει μέρος σε αρκετά φεστιβάλ (Happening Now, Cult of the Amps, Templefest), ήταν το opening act για τους Antimatter στις 24 Μαρτιου 2019 και στους The Murder Capital στις 26 Σεπτεμβρίου, ενω έκλεισε τον κύκλο συναυλιών για το ‘Anywhere but desert’ με μια sold out εμφάνιση στην St. Paul’s Anglican Church στις 22 Φεβρουαρίου 2020.

Links

https://www.facebook.com/ChurchoftheSea

https://churchofthesea.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/churchofthesea