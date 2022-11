Το 10+ Anniversary Party του συγκροτήματος είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στο six d.o.g.s

Βαρετό ρεβεγιόν Χριστουγέννων σε εστιατόριο αλά καρτ ή rock 'n' roll party με τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής;

Οι The Big Nose Attack γιορτάζουν τα 10+ χρόνια ύπαρξης τους με την επανακυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου album τους με μια special anniversary έκδοση 300 αριθμημένων αντιτύπων remixed & remastered σε κόκκινο βινύλιο από την United we Fly.

Η γιορτή όμως συνεχίζεται και συναυλιακά και αυτή την παραμονή Χριστουγέννων οι Boogieman και Little Tonnie (aka The Big Nose Attack) κάνουν την “επίθεση τους” στο six d.o.g.s σε μια επετειακή συναυλία εφ' όλης της ύλης, γεμάτη από τα ωμά blues της πρώτης περιόδου τους και τα μετέπειτα αδάμαστα rock riffs τους, ένα live σίγουρα όχι για να τραγουδήσουμε μαζί τους τα κάλαντα, αλλά για να χορέψουμε παρέα σε rock n’ roll ρυθμούς!

Οι Τhe Big Nose Attack ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή ως ντουέτο μετά από αρκετό καιρό και στην πορεία, σε ένα ακαταμάχητο twist, στη σκηνή θα ανέβουν μαζί τους οι συνοδοιπόροι τους όλα αυτά τα χρόνια, 10+ φίλοι και μουσικοί που αγαπάνε και έχουν μοιραστεί μαζί τους τα stage και τα backstage δεκάδες φορές.

Με τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης μουσικής λοιπόν on stage, το six d.o.g.s θα ξεχειλίσει την παραμονή Χριστουγέννων από ξέφρενους ρυθμούς.

Stay tuned για να μάθετε τους εκλεκτούς φίλους των The Big Nose Attack που θα ανέβουν στην σκηνή του six d.o.g.s μαζί τους.

Αυτή η παραμονή Χριστουγέννων δεν θα μοιάζει με καμία άλλη!

Βρείτε το "The Big Nose Attack" των The Big Nose Attack στο e-shop και στο bandcamp της United We Fly καθώς και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες!

THE BIG NOSE ATTACK

& Friends



10+ ANNIVERSARY PARTY



Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

six d.o.g.s



Εισιτήρια

Γενική Είσοδος: 10€



Πόρτες: 20.00

Ώρα έναρξης: 21.30