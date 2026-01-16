Το trailer του "3 Days Rising" μόλις κυκλοφόρησε: O Mickey Rourke σε σκοτεινό ψυχολογικό δράμα

Το νέο ψυχολογικό δράμα, εμπνευσμένο από τον Edgar Allan Poe, συγκεντρώνει γνωστά ονόματα και τιμά τον Peter Greene στον τελευταίο του ρόλο.

Ο Mickey Rourke πρωταγωνιστεί στην ανεξάρτητη ταινία 3 Days Rising, ένα ψυχολογικό δράμα που επανερμηνεύει το κλασικό διήγημα του Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. Στο καστ συμμετέχει και ο αείμνηστος Peter Greene, στον τελευταίο πρωταγωνιστικό ρόλο της καριέρας του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Craig Cukrowski, ενώ στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Ice-T, Vincent Young και Kelly Monrow. Το 3 Days Rising αναμένεται να προβληθεί στο φεστιβαλικό κύκλωμα μέσα στη χρονιά, με το trailer να έχει ήδη παρουσιαστεί αποκλειστικά από το The Hollywood Reporter.

Ο Peter Greene, γνωστός από ταινίες όπως Pulp Fiction, The Mask και Training Day, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Ο Craig Cukrowski, στενός φίλος του για περισσότερα από 20 χρόνια, τόνισε ότι η ταινία γράφτηκε ειδικά για τον ίδιο, ενώ ένας ρόλος δημιουργήθηκε εξαρχής και για τον Mickey Rourke.

Η υπόθεση του 3 Days Rising επικεντρώνεται σε έναν άντρα που χάνει σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα, καθώς τα αποξενωμένα αδέλφια του τον οδηγούν ξανά σε ένα βίαιο παρελθόν. Η ταινία αποτελεί το κύκνειο άσμα του Peter Greene και μια δυνατή υπενθύμιση του καλλιτεχνικού του αποτυπώματος.

 

