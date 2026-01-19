O Ben Affleck για την τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ: δυνατότητες, όρια και προβληματισμοί

O Ben Affleck, με αφορμή την εμφάνισή του μαζί με τον Matt Damon στο The Joe Rogan Experience, τοποθετήθηκε σχετικά με τις αλλαγές που βιώνει το Χόλιγουντ και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη δημιουργία ταινιών. Όπως ανέφερε, οι κινηματογραφιστές σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των στούντιο, τη μειωμένη προσοχή του κοινού και τη μετατόπιση των θεατών προς την κατ’ οίκον θέαση.

Σύμφωνα με τον Affleck, η AI μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαδικασία παραγωγής, επιταχύνοντας πρακτικά στάδια χωρίς να απειλεί απαραίτητα θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα ή να βελτιώσει ουσιαστικά τη συγγραφή σεναρίων. Όπως εξήγησε, εργαλεία όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini παράγουν περιεχόμενο που κινείται στον «μέσο όρο» και στερείται αυθεντικής φωνής.

Παρά τον σκεπτικισμό του, ο Affleck αναγνώρισε ότι η AI έχει πρακτική αξία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στην αναπαράσταση δύσκολων ή ακραίων τοποθεσιών. Έφερε ως παράδειγμα γυρίσματα σε περιβάλλοντα όπως ο Βόρειος Πόλος, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει το κόστος, τον χρόνο και τις δυσκολίες της παραγωγής.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι, αν και η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φτάσει ακόμη σε επίπεδο που να μην ξεχωρίζει από το ανθρώπινο έργο, στο μέλλον ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γυρίζονται οι ταινίες, καθιστώντας τα γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες λιγότερο απαραίτητα — ανάλογα πάντα με το είδος της παραγωγής.

Δείτε το σημείο όπου ο Affleck μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη παρακάτω.