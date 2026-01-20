Timothy Busfield: Εκτός ταινίας της Amazon MGM μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Timothy Busfield αφαιρέθηκε στο μοντάζ από τη ρομαντική κομεντί της Amazon MGM, You Deserve Each Other, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Ο ηθοποιός επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό των Meghann Fahy και Penn Badgley.

Το You Deserve Each Other βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Sarah Hogle (2020) και αφηγείται την ιστορία ενός αρραβωνιασμένου ζευγαριού που προσπαθεί να σαμποτάρει ο ένας τον άλλον ώστε να ακυρωθεί ο γάμος τους, για να καταλήξουν τελικά να ξαναερωτευτούν. Ο Timothy Busfield υποδυόταν τον πατέρα της ηρωίδας της Meghann Fahy, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.

Στις 9 Ιανουαρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Timothy Busfield για πράξεις που φέρονται να αφορούν ανηλίκους και να συνέβησαν στα γυρίσματα της σειράς The Cleaning Lady. Ο ηθοποιός παραδόθηκε στις αρχές στο Albuquerque του Νέου Μεξικού και κατηγορείται για δύο περιπτώσεις εγκληματικής σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και κακοποίησης παιδιού.

Παρότι δηλώνει αθώος, αντιμετωπίζει και δεύτερη καταγγελία, που αφορά φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση έφηβης κατά τη διάρκεια οντισιόν στο B Street Theatre στην Καλιφόρνια. Στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με αντίστοιχες κατηγορίες, οι οποίες είτε έκλεισαν με συμβιβασμό είτε χωρίς την άσκηση διώξεων.

Μετά τις νέες αποκαλύψεις, το πρακτορείο Innovative Artists διέκοψε τη συνεργασία του με τον Timothy Busfield, ενώ αποσύρθηκε και επεισόδιο της σειράς Law & Order: SVU στο οποίο εμφανίζεται. Ο ηθοποιός αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου.