"The Bride!": Jessie Buckley και Christian Bale πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Maggie Gyllenhaal

Η Jessie Buckley, η οποία πρόσφατα απέσπασε σημαντικές διακρίσεις για την ερμηνεία της στο Hamnet της Chloé Zhao, επιστρέφει με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Bride! της Maggie Gyllenhaal. Πρόκειται για μια φιλόδοξη επανερμηνεία του The Bride Of Frankenstein, τοποθετημένη στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, με τον Christian Bale στον ρόλο του Frankenstein και την Buckley στον ρόλο της συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο trailer, οι δύο χαρακτήρες αναπτύσσουν μια ερωτική σχέση και καταλήγουν φυγάδες, συνδυάζοντας ρομαντισμό, βία και παραβατικότητα. Η αισθητική της ταινίας διαφοροποιείται έντονα από προηγούμενες δουλειές της Buckley, με έμφαση σε έντονα στιλιζαρισμένες σκηνές, χορογραφίες και μουσικές επιλογές, όπως τραγούδια των Florence & The Machine.

Το The Bride! φαίνεται να υιοθετεί στοιχεία gangster ταινίας, ρομαντικού δράματος και τρόμου, με τη σκηνοθετική προσέγγιση της Maggie Gyllenhaal να δίνει έμφαση όχι μόνο στο θέαμα, αλλά και στη συναισθηματική διάσταση των χαρακτήρων. Όπως έχει αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της στο Empire, τα τέρατα της ιστορίας δεν παρουσιάζονται απλώς ως τρομακτικές φιγούρες, αλλά ως οντότητες που βιώνουν βαθύ ψυχικό πόνο.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Jake Gyllenhaal, Annette Bening, Peter Sarsgaard και Penélope Cruz. Η επίσημη σύνοψη αναφέρει ότι ένας μοναχικός Frankenstein (Christian Bale) ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ’30 για να ζητήσει από την επιστήμονα Dr. Euphronious (Annette Bening) να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Η επαναφορά στη ζωή μιας δολοφονημένης νεαρής γυναίκας οδηγεί στη γέννηση της The Bride (Jessie Buckley) και πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που περιλαμβάνει εγκλήματα, κοινωνική αναταραχή και μια παράνομη, εκρηκτική ερωτική σχέση.

Το The Bride!, που συγκαταλέγεται ήδη στις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 6 Μαρτίου.