"How To Train Your Dragon 2": Η Cate Blanchett επιστρέφει ως Valka στο live-action sequel

To How To Train Your Dragon 2 επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Cate Blanchett θα επιστρέψει στον ρόλο της Valka στο επερχόμενο live-action sequel της δημοφιλούς animated σειράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επαναλαμβάνει τον ρόλο της Βίκινγκ πολεμίστριας υπό τη σκηνοθεσία του Dean DeBlois.

Η απόφαση έρχεται μετά την εμπορική επιτυχία της πρώτης live-action ταινίας How To Train Your Dragon, η οποία συγκέντρωσε 636 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας τη συνέχεια σχεδόν αναπόφευκτη. Το sequel είχε μάλιστα επιβεβαιωθεί πριν ακόμη την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, με τον Dean DeBlois να επιστρέφει στο σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Η Cate Blanchett γίνεται η δεύτερη ηθοποιός που μεταφέρει τον ρόλο της από τις animated ταινίες στη live-action εκδοχή, μετά τον Gerard Butler ως Stoick the Vast. Στο cast συμμετέχουν επίσης οι Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James και Harry Trevaldwyn.

Στην πλοκή, ο Hiccup (Mason Thames) και ο Toothless βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα απειλή, τον επικίνδυνο δαμαστή δράκων Drago. Το How To Train Your Dragon 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου 2027.