Υποψηφιότητες Oscars 2026: Πλήρης λίστα με όλες τις ταινίες και τους ηθοποιούς

Oι υποψηφιότητες για τα Oscars 2026 ανακοινώθηκαν επίσημα σήμερα, δίνοντας το στίγμα για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς. Η φετινή τελετή απονέμει τιμές στις καλύτερες ταινίες, ερμηνείες και δημιουργούς του παγκόσμιου σινεμά, με αρκετές εκπλήξεις αλλά και ξεκάθαρα φαβορί.

Τα Oscars 2026 αποτελούν την κορύφωση της φετινής awards season και θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον κωμικό Conan O’Brien. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC στις ΗΠΑ και από ITV1 και ITVX στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από το 2029 τα Oscars θα μεταδίδονται παγκοσμίως μέσω YouTube.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν μέσω livestream σήμερα (22 Ιανουαρίου). Η ταινία Sinners ηγείται της κούρσας με 16 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Καλύτερη Ταινία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Michael B. Jordan, Σκηνοθεσία για τον Ryan Coogler και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Wunmi Mosaku.

Το One Battle After Another συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, ενώ τα Frankenstein, Marty Supreme και Sentimental Value απέσπασαν από εννέα. Αντίθετα, το The Smashing Machine του Dwayne Johnson περιορίστηκε σε μία μόνο υποψηφιότητα, ενώ το Wicked: For Good έμεινε εκτός λίστας.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων των Oscars 2026:

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sun Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Timothee Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Will Tracy – Bugonia

Guillermo del Toro – Frankenstein

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell – Hamnet

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Clint Bentley & Greg Kwedar – Train Dreams

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just An Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie Or The Character Of Rain

Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value

Sirât

The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερο Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Καλύτερα Κοστούμια

Avatar: Fire And Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Καλύτερο Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Καλύτερη Μουσική

Jerskin Fendrix – Bugonia

Alexandre Desplat – Frankenstein

Max Richter – Hamnet

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Ludwig Goransson – Sinners

Καλύτερο Τραγούδι

‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

‘I Lied To You’ – Sinners

‘Sweet Dreams Of Joy’ – Viva Verdi

‘Train Dreams’ – Train Dreams

Καλύτερος Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire And Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud

Children No More: “Were And Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly A Strangeness

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Live Action

Butcher’s Stain

A Friend Of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Salivia