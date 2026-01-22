Υποψηφιότητες Oscars 2026: Πλήρης λίστα με όλες τις ταινίες και τους ηθοποιούς

Oι υποψηφιότητες για τα Oscars 2026 ανακοινώθηκαν επίσημα σήμερα, δίνοντας το στίγμα για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς. Η φετινή τελετή απονέμει τιμές στις καλύτερες ταινίες, ερμηνείες και δημιουργούς του παγκόσμιου σινεμά, με αρκετές εκπλήξεις αλλά και ξεκάθαρα φαβορί.
Τα Oscars 2026 αποτελούν την κορύφωση της φετινής awards season και θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον κωμικό Conan O’Brien. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC στις ΗΠΑ και από ITV1 και ITVX στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι από το 2029 τα Oscars θα μεταδίδονται παγκοσμίως μέσω YouTube.
Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν μέσω livestream σήμερα (22 Ιανουαρίου). Η ταινία Sinners ηγείται της κούρσας με 16 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Καλύτερη Ταινία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Michael B. Jordan, Σκηνοθεσία για τον Ryan Coogler και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Wunmi Mosaku.
Το One Battle After Another συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες, ενώ τα Frankenstein, Marty Supreme και Sentimental Value απέσπασαν από εννέα. Αντίθετα, το The Smashing Machine του Dwayne Johnson περιορίστηκε σε μία μόνο υποψηφιότητα, ενώ το Wicked: For Good έμεινε εκτός λίστας.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων των Oscars 2026:
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Chloe Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sun Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Timothee Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
Will Tracy – Bugonia
Guillermo del Toro – Frankenstein
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell – Hamnet
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Clint Bentley & Greg Kwedar – Train Dreams
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon
It Was Just An Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie Or The Character Of Rain
Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Sirât
The Voice Of Hind Rajab
Καλύτερο Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Καλύτερα Κοστούμια
Avatar: Fire And Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Καλύτερο Μακιγιάζ & Κομμώσεις
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Καλύτερη Μουσική
Jerskin Fendrix – Bugonia
Alexandre Desplat – Frankenstein
Max Richter – Hamnet
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Ludwig Goransson – Sinners
Καλύτερο Τραγούδι
‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
‘I Lied To You’ – Sinners
‘Sweet Dreams Of Joy’ – Viva Verdi
‘Train Dreams’ – Train Dreams
Καλύτερος Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Καλύτερα Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire And Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
Children No More: “Were And Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Live Action
Butcher’s Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Salivia