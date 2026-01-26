Η απογοήτευση του Leonardo DiCaprio για τα Όσκαρ και η μεγάλη απουσία

Ο Leonardo DiCaprio εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Chase Infiniti δεν προτάθηκε για Όσκαρ 2026 για την ερμηνεία της στο One Battle After Another. Σε δηλώσεις του στο Associated Press, ανέφερε ότι η νεαρή ηθοποιός αποτέλεσε «την καρδιά και την ψυχή» της ταινίας και πως χωρίς τη δική της ερμηνεία το φιλμ δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά την απογοήτευση, η Infiniti αντιμετώπισε το αποτέλεσμα με θετική στάση, υπογραμμίζοντας πως για μια πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση το βάρος του ρόλου ήταν σχεδόν αδύνατο να σηκωθεί. Σύμφωνα με τον DiCaprio, η ηθοποιός θα πρέπει να νιώθει απόλυτα περήφανη για τον εαυτό της, όπως και όλοι οι συντελεστές της ταινίας.

Ο Leonardo DiCaprio είναι φέτος υποψήφιος για Α’ Ανδρικό Ρόλο, ενώ το One Battle After Another συγκέντρωσε συνολικά 13 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία για τον Paul Thomas Anderson και Β’ Ανδρικό Ρόλο για τον Benicio Del Toro.

Η Chase Infiniti θεωρούνταν φαβορί για Α’ Γυναικείο Ρόλο, ωστόσο η κατηγορία κατέληξε στις Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve και Emma Stone, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο συζητημένα Oscar snubs της χρονιάς.