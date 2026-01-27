Margot Robbie για Jacob Elordi: Όσα αποκάλυψε για τη συνεργασία τους στο "Wuthering Heights"

Η Margot Robbie μίλησε ανοιχτά για τη δυναμική που ανέπτυξε με τον Jacob Elordi κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Wuthering Heights, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε σχεδόν «συναισθηματικά εξαρτημένη» από τον συμπρωταγωνιστή της. Όπως ανέφερε, όταν εκείνος έλειπε από το πλατό, η αίσθηση ήταν παρόμοια με «ένα παιδί χωρίς την κουβέρτα του».

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë, σε σκηνοθεσία της Emerald Fennell, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, με τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi στους ρόλους των εμβληματικών Catherine και Heathcliff. Το πρώτο trailer της ταινίας Wuthering Heights, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, προκάλεσε έντονες συζητήσεις λόγω των αναχρονιστικών κοστουμιών και του έντονου ερωτισμού.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το casting του Jacob Elordi στον ρόλο του Heathcliff, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με την εθνοτική περιγραφή του χαρακτήρα στο βιβλίο. Η Margot Robbie είχε υπερασπιστεί δημόσια την επιλογή, δηλώνοντας ότι ο Elordi είναι «εκπληκτικός» στον ρόλο και καλώντας το κοινό να δει την ταινία με ανοιχτό μυαλό.

Σε συνέντευξή της στη British Vogue, η Robbie τόνισε ότι ο χαρακτήρας του Heathcliff έχει ενσαρκωθεί στο παρελθόν από σπουδαίους ηθοποιούς, όπως οι Laurence Olivier, Richard Burton, Ralph Fiennes και Tom Hardy, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Jacob Elordi θα μπορούσε να αποτελέσει τον Heathcliff της σημερινής γενιάς, φτάνοντας να τον συγκρίνει με τον Daniel Day-Lewis.

Από την πλευρά της, η σκηνοθέτις Emerald Fennell αποκάλυψε ότι ο Jacob Elordi ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει το πρότζεκτ του Wuthering Heights, αφού τον είδε στο Saltburn. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την επιλογή της Margot Robbie για τον ρόλο της Cathy, παρά την αλλαγή ηλικίας της ηρωίδας σε σχέση με το πρωτότυπο έργο, υπογραμμίζοντας ότι χρειαζόταν μια ηθοποιό με τεράστια σταρ ποιότητα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jacob Elordi είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο πως σκόπευε να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική, μέχρι που η πρόταση της Emerald Fennell για το Wuthering Heights τον έπεισε να επιστρέψει δυναμικά στον κινηματογράφο.