BAFTA Awards 2026: Όλες οι υποψηφιότητες και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες, με μεγάλες εκπλήξεις και δυνατά φαβορί ενόψει της τελετής απονομής.

Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Film Awards 2026 ανακοινώθηκαν και επίσημα, δίνοντας το στίγμα για τη σημαντικότερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου και για τη συνέχεια της φετινής awards season.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε σήμερα, 27 Ιανουαρίου, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Τα BAFTA αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς πριν από τα Όσκαρ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου.

Ο φετινός παρουσιαστής της τελετής θα είναι ο Alan Cumming, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον David Tennant.

Στα περσινά BAFTA (2025), οι ταινίες The Brutalist και Conclave κυριάρχησαν, με το Conclave να κερδίζει τόσο το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας όσο και το Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA Awards 2026 βρίσκεται το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, συγκεντρώνοντας 14 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το Sinners με 13, ενώ τα Hamnet και Marty Supreme απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα. Τέλος το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 5 υποψηφιότητες.

Από τις βρετανικές παραγωγές ξεχωρίζουν τα The Ballad Of Wallis Island και Pillion με τρεις υποψηφιότητες, ενώ το I Swear συγκέντρωσε πέντε.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφίων για τα BAFTA Film Awards 2026:

BEST FILM

Hamnet
Marty Supreme 
One Battle After Another 
Sentimental Value 
Sinners 

OUTSTANDING BRITISH FILM

28 Years Later
The Ballad Of Wallis Island 
Bridget Jones: Mad About The Boy
Die My Love 
H Is For Hawk 
Hamnet 
I Swear 
Mr. Burton 
Pillion 
Steve

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony
Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow
Harry Lighton – Pillion
Myrid Carten – A Want In Her
Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman

CHILDREN’S & FAMILY FILM

Arco
Boong
Lilo & Stitch 
Zootropolis 2

FILM NOT IN ENGLISH LANGUAGE

It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sirat 
The Voice Of Hind Rijab 

DOCUMENTARY

2000 Meters To Andriikva
Apocalypse In The Tropics 
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin 
The Perfect Neighbour

ANIMATED FILM

Elio 
Little Amélie
Zootropolis 2

DIRECTOR

Yorgos Lanthimos – Bugonia 
Chloé Zhao – Hamnet 
Josh Safdie – Marty Supreme 
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value 
Ryan Coogler – Sinners

ORIGINAL SCREENPLAY

I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners

ADAPTED SCREENPLAY

The Ballad Of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion

LEADING ACTRESS

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another 
Renate Reinsve – Sentimental Value 
Emma Stone – Bugonia 

LEADING ACTOR

Robert Aramayo – I Swear 
Timothée Chalamet – Marty Supreme 
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another 
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners 
Jesse Plemons – Bugonia 

SUPPORTING ACTRESS

Odessa A’Zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value 
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island 
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet 

SUPPORTING ACTOR

Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet 
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value 

CASTING

I Swear 
Marty Supreme
One Battle After Another 
Sentimental Value 
Sinners

CINEMATOGRAPHY

Frankenstein 
Marty Supreme 
One Battle After Another 
Sinners
Train Dreams

COSTUME DESIGN

Frankenstein 
Hamnet 
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

EDITING

A House Of Dynamite 
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners

MAKE UP & HAIR

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme 
Sinners
Wicked: For Good

ORIGINAL SCORE

Hamnet 
One Battle After Another
Sinners
Bugonia 
Frankenstein

PRODUCTION DESIGN

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinner

SPECIAL VISUAL EFFECTS

Avatar: Fire And Ash 
F1
Frankenstein 
How To Train Your Dragon 
The Lost Bus

SOUND

F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
 

 

 

