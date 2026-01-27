BAFTA Awards 2026: Όλες οι υποψηφιότητες και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Film Awards 2026 ανακοινώθηκαν και επίσημα, δίνοντας το στίγμα για τη σημαντικότερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου και για τη συνέχεια της φετινής awards season.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε σήμερα, 27 Ιανουαρίου, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Τα BAFTA αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς πριν από τα Όσκαρ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου.

Ο φετινός παρουσιαστής της τελετής θα είναι ο Alan Cumming, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον David Tennant.

Στα περσινά BAFTA (2025), οι ταινίες The Brutalist και Conclave κυριάρχησαν, με το Conclave να κερδίζει τόσο το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας όσο και το Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA Awards 2026 βρίσκεται το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, συγκεντρώνοντας 14 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το Sinners με 13, ενώ τα Hamnet και Marty Supreme απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα. Τέλος το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 5 υποψηφιότητες.

Από τις βρετανικές παραγωγές ξεχωρίζουν τα The Ballad Of Wallis Island και Pillion με τρεις υποψηφιότητες, ενώ το I Swear συγκέντρωσε πέντε.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφίων για τα BAFTA Film Awards 2026:

BEST FILM

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

OUTSTANDING BRITISH FILM

28 Years Later

The Ballad Of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About The Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony

Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow

Harry Lighton – Pillion

Myrid Carten – A Want In Her

Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman

CHILDREN’S & FAMILY FILM

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

FILM NOT IN ENGLISH LANGUAGE

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sirat

The Voice Of Hind Rijab

DOCUMENTARY

2000 Meters To Andriikva

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbour

ANIMATED FILM

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2

DIRECTOR

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

ORIGINAL SCREENPLAY

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

ADAPTED SCREENPLAY

The Ballad Of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

LEADING ACTRESS

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

LEADING ACTOR

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

SUPPORTING ACTRESS

Odessa A’Zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

SUPPORTING ACTOR

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

CASTING

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

CINEMATOGRAPHY

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

COSTUME DESIGN

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

EDITING

A House Of Dynamite

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

MAKE UP & HAIR

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

ORIGINAL SCORE

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Bugonia

Frankenstein

PRODUCTION DESIGN

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinner

SPECIAL VISUAL EFFECTS

Avatar: Fire And Ash

F1

Frankenstein

How To Train Your Dragon

The Lost Bus

SOUND

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

