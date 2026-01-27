BAFTA Awards 2026: Όλες οι υποψηφιότητες και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Film Awards 2026 ανακοινώθηκαν και επίσημα, δίνοντας το στίγμα για τη σημαντικότερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου και για τη συνέχεια της φετινής awards season.
Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε σήμερα, 27 Ιανουαρίου, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Τα BAFTA αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς πριν από τα Όσκαρ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου.
Ο φετινός παρουσιαστής της τελετής θα είναι ο Alan Cumming, ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον David Tennant.
Στα περσινά BAFTA (2025), οι ταινίες The Brutalist και Conclave κυριάρχησαν, με το Conclave να κερδίζει τόσο το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας όσο και το Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας.
Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA Awards 2026 βρίσκεται το One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, συγκεντρώνοντας 14 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το Sinners με 13, ενώ τα Hamnet και Marty Supreme απέσπασαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα. Τέλος το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 5 υποψηφιότητες.
Από τις βρετανικές παραγωγές ξεχωρίζουν τα The Ballad Of Wallis Island και Pillion με τρεις υποψηφιότητες, ενώ το I Swear συγκέντρωσε πέντε.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφίων για τα BAFTA Film Awards 2026:
BEST FILM
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
OUTSTANDING BRITISH FILM
28 Years Later
The Ballad Of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About The Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER
Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer – The Ceremony
Akinola Davies Je, Wale Davies – My Father’s Shadow
Harry Lighton – Pillion
Myrid Carten – A Want In Her
Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran – Wasteman
CHILDREN’S & FAMILY FILM
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
FILM NOT IN ENGLISH LANGUAGE
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sirat
The Voice Of Hind Rijab
DOCUMENTARY
2000 Meters To Andriikva
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbour
ANIMATED FILM
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2
DIRECTOR
Yorgos Lanthimos – Bugonia
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
ORIGINAL SCREENPLAY
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
ADAPTED SCREENPLAY
The Ballad Of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
LEADING ACTRESS
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
LEADING ACTOR
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
SUPPORTING ACTRESS
Odessa A’Zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mullian – The Ballad Of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
SUPPORTING ACTOR
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
CASTING
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
CINEMATOGRAPHY
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
COSTUME DESIGN
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
EDITING
A House Of Dynamite
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
MAKE UP & HAIR
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
ORIGINAL SCORE
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Bugonia
Frankenstein
PRODUCTION DESIGN
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinner
SPECIAL VISUAL EFFECTS
Avatar: Fire And Ash
F1
Frankenstein
How To Train Your Dragon
The Lost Bus
SOUND
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare