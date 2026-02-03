Κυκλοφόρησαν trailer και αφίσα για το biopic "Michael"

Στην ταινία Michael, τον ρόλο του «Βασιλιά της ποπ» αναλαμβάνει ο ανιψιός του στην πραγματική ζωή, Jaafar Jackson, ενώ η αφήγηση αναμένεται να καταγράψει την άνοδο ενός από τους πιο επιτυχημένους pop καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής.

Το νέο trailer δείχνει πως μεγάλο μέρος της ταινίας επικεντρώνεται στη σχέση του Jackson με τον αυστηρό και καταπιεστικό πατέρα του, Joe, τον οποίο υποδύεται ο υποψήφιος για Όσκαρ Colman Domingo, καθώς και στον αγώνα του να ξεπεράσει το στίγμα του παιδιού-θαύματος από την εποχή των Jackson Five.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), ενώ το σενάριο έχει γράψει ο John Logan (Gladiator, Skyfall). Η Nia Long (Empire, Boyz n the Hood) θα ενσαρκώσει τη μητέρα του Jackson, Katherine, ενώ ο Miles Teller θα υποδυθεί τον John Branca, δικηγόρο και μάνατζερ του Jackson, συνδιαχειριστή της περιουσίας του και έναν από τους παραγωγούς της ταινίας.