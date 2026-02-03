Η Meryl Streep θα ενσαρκώσει τη Joni Mitchell στο νέο biopic του Cameron Crowe

Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη Joni Mitchell σε επερχόμενο biopic σε σκηνοθεσία Cameron Crowe, σύμφωνα με ανακοίνωση του στελέχους της δισκογραφικής βιομηχανίας Clive Davis.

Η πολυβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φημολογούνταν εδώ και καιρό ότι βρίσκεται ανάμεσα στις επικρατέστερες επιλογές για τον ρόλο, σε μια ταινία που αναπτύσσεται εδώ και αρκετό διάστημα. Ωστόσο, το Rolling Stone μετέδωσε ότι ο Davis επιβεβαίωσε επίσημα το casting στο pre-Grammy πάρτι του, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες.

Οι λεπτομέρειες γύρω από την ταινία παραμένουν περιορισμένες, αν και από πέρσι είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τη συμμετοχή της Streep, μαζί με αναφορές ότι η Anya Taylor-Joy είχε επιλεγεί για να υποδυθεί μια νεότερη εκδοχή της τραγουδίστριας. Προς το παρόν, το casting της Mitchell στα νεότερά της χρόνια δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο Crowe, που έχει σκηνοθετήσει το εμβληματικό μουσικό δράμα Almost Famous, είχε δηλώσει το 2023 ότι το πρότζεκτ βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι στόχος ήταν να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του 2025. κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Μιλώντας για την ταινία στο Ultimate Classic Rock, ανέφερε: «Είναι η ζωή της Joni, όχι μέσα από το πρίσμα κάποιου άλλου. Μέσα από το δικό της πρίσμα. Είναι οι άνθρωποι που επηρέασαν τη ζωή της, αυτοί που γνωρίζετε και πολλοί που δεν γνωρίζετε. Και η μουσική είναι τόσο κινηματογραφική».

Πέρσι, η υποστήριξη των fans προς την Amanda Seyfried εκτοξεύτηκε στα social media, με πολλούς να θεωρούν ότι η πρωταγωνίστρια του Mamma Mia θα ήταν ιδανική επιλογή. Οι φήμες εντάθηκαν όταν εμφανίστηκε στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon και ερμήνευσε το τραγούδι της Mitchell του 1971, "California". Η ηθοποιός, ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η διασκευή δεν αποτελούσε υπαινιγμό για συμμετοχή της στο biopic.