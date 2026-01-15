Ο Adam Sandler σχεδιάζει 50 ακόμη ταινίες πριν αποσυρθεί από το σινεμά

Ο Adam Sandler ανέφερε ότι σκοπεύει να γυρίσει τουλάχιστον 50 ακόμη ταινίες πριν αποχωρήσει από τη βιομηχανία του κινηματογράφου, σημειώνοντας μάλιστα πως τουλάχιστον οι μισές από αυτές αναμένεται να είναι καλές.

Κατά την ομιλία του στα AARP’s Movies for Grownups Awards, έναν θεσμό που τιμά δημιουργούς άνω των 50 ετών και μάχεται τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο πρωταγωνιστής του Jay Kelly σχολίασε ότι η βράβευση τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως πλέον θεωρείται μεγάλος, όχι όμως εξαιτίας του ίδιου του βραβείου αλλά λόγω καθημερινών στιγμών που το επιβεβαιώνουν.

Ο Adam Sandler περιέγραψε με χιούμορ καταστάσεις που δείχνουν τη σχέση του με την ηλικία, όπως η κούραση όταν παρακολουθεί ταινίες ή μικρές συνήθειες της καθημερινότητας που πλέον τον προδίδουν, προκαλώντας γέλιο στο κοινό του Beverly Hills.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τα παιδιά του, τα οποία —όπως ανέφερε— τον αντιμετωπίζουν με κατανόηση και χιούμορ. Κλείνοντας, υποσχέθηκε στους παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους τους George Clooney, Kathy Bates, Noah Wyle και Laura Dern, ότι θα συνεχίσει να γυρίζει ταινίες για πολλά ακόμη χρόνια.

Την παρουσίασή του έκανε ο στενός του φίλος Henry Winkler, ο οποίος τόνισε ότι, πέρα από τις κλασικές κωμωδίες όπως 50 First Dates, The Wedding Singer και Happy Gilmore, ο Adam Sandler έχει αποδείξει και τη δραματική του αξία μέσα από ταινίες όπως Uncut Gems και Jay Kelly.