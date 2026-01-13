Ο Paul Mescal για τα biopics των Beatles: «Θα ωφεληθείτε αν ξέρετε όσο το δυνατόν λιγότερα»

Ο Paul Mescal δήλωσε ότι οι θεατές «θα ωφεληθούν αν γνωρίζουν όσο το δυνατόν λιγότερα» για τα επερχόμενα biopics των Beatles πριν τα παρακολουθήσουν. Ο Ιρλανδός ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Paul McCartney στη φιλόδοξη τετραλογία του Sam Mendes με τίτλο The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, η οποία (βάσει προγραμματισμού) αναμένεται να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα τον Απρίλιο του 2028.

Μιλώντας στο Variety, ο Mescal εμφανίστηκε απρόθυμος να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις ταινίες, εξηγώντας: «Δεν θέλω να μπω στο θέμα των Beatles, όχι από νάζι, αλλά επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος, ιδανικά, θα ωφεληθεί αν ξέρει όσο το δυνατόν λιγότερα πριν μπει σε αυτό».

Ο Mescal επιβεβαίωσε επίσης ότι η παραγωγή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη: «Είμαστε αρκετά μακριά από το να τελειώσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας πως «αυτό είναι η δουλειά μου για όλο το 2026». Παράλληλα, είπε ότι ο ίδιος και οι συμπρωταγωνιστές του Harris Dickinson (John Lennon), Joseph Quinn (George Harrison) και Barry Keoghan (Ringo Starr) «τσιμπάνε τον εαυτό τους» για τη συμμετοχή τους στο project, το οποίο χαρακτήρισε «εντελώς μοναδικό εγχείρημα».

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι θα κάνει ο ίδιος τα φωνητικά του για τον ρόλο του McCartney και ότι έχει περάσει χρόνο με τον ίδιο τον McCartney στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Σε προσωπικό επίπεδο, σημείωσε πως είναι ενθουσιασμένος που συμμετέχει σε μια τόσο μεγάλης κλίμακας παραγωγή, αλλά «ριζωμένη στην ερμηνεία», με τον Mendes και «εξαιρετικούς σεναριογράφους», ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη για μια στοιχειώδη σταθερότητα ύστερα από τα «τρελά» έξι-επτά χρόνια που ακολούθησαν την επιτυχία του Normal People.

Τα τελευταία χρόνια ο Mescal έχει διανύσει μια εξαιρετικά πυκνή διαδρομή, από το Aftersun και το All Of Us Strangers μέχρι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Gladiator II. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες δουλειές του είναι το indie romance The History Of Sound και το Hamnet της Chloé Zhao, ενώ αυτή την περίοδο εργάζεται και στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Merrily We Roll Along από τον Richard Linklater. Πρόσφατα, ο Mescal ανέφερε ότι σκοπεύει να «μετριάσει» τον ρυθμό δουλειάς του ενόψει των Beatles biopics: «Ο κόσμος θα πάρει μια ανάσα από μένα κι εγώ μια ανάσα από εκείνον».

Κάθε μία από τις τέσσερις ταινίες του Mendes θα αφηγείται την ιστορία από την οπτική ενός μέλους των Beatles, ενώ το πρότζεκτ θα είναι το πρώτο που θα έχει λάβει επίσημα δικαιώματα χρήσης μουσικής από τη δισκογραφία του συγκροτήματος.