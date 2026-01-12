Χρυσές στιγμές στα Golden Globes 2026

Η 83η απονομή των Golden Globes επιφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις και δυνατές συγκινήσεις, με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση να μοιράζονται εξίσου τα φώτα της δημοσιότητας. Ταινίες όπως το Hamnet και το One Battle After Another κυριάρχησαν στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ σειρές όπως το The Pitt, το The Studio και το Adolescence ξεχώρισαν στην τηλεόραση. Η τελετή παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Nikki Glaser και μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS και το Paramount+. 

Ακολουθεί αναλυτικά η πλήρης εικόνα των βραβεύσεων, με όλους τους νικητές και τις υποψηφιότητες.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Το Hamnet αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Ταινία. Η Jessie Buckley τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Υποψήφιες ταινίες:

  • Frankenstein
  • Hamnet (ΝΙΚΗΤΗΣ)
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Το One Battle After Another απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της κατηγορίας και συνολικά τέσσερα Golden Globes.
Η Teyana Taylor κέρδισε Β΄ Γυναικείο Ρόλο, ενώ ο Paul Thomas Anderson τιμήθηκε για Σκηνοθεσία και Σενάριο.

Υποψήφιες ταινίες:

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το KPop Demon Hunters απέσπασε το βραβείο, κερδίζοντας παράλληλα και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

Το The Secret Agent από τη Βραζιλία αναδείχθηκε νικητής.

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Δράμα

Jessie BuckleyHamnet (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Δράμα

Wagner MouraThe Secret Agent (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Timothée ChalametMarty Supreme (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Teyana TaylorOne Battle After Another (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Stellan SkarsgardSentimental Value (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Paul Thomas AndersonOne Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas AndersonOne Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Ludwig GöranssonSinners (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Golden” – KPop Demon Hunters (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Pitt (ΝΙΚΗΤΗΣ)

  • Καλύτερος Ηθοποιός: Noah WyleThe Pitt
  • Καλύτερη Ηθοποιός: Rhea SeehornPluribus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

The Studio (ΝΙΚΗΤΗΣ)

  • Καλύτερος Ηθοποιός: Seth RogenThe Studio
  • Καλύτερη Ηθοποιός: Jean SmartHacks

Καλύτερη Μίνι Σειρά / Ανθολογία / Ταινία για Τηλεόραση

Adolescence (ΝΙΚΗΤΗΣ)

  • Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Owen CooperAdolescence (ιστορική νίκη)
  • Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Erin DohertyAdolescence
  • Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Stephen GrahamAdolescence
  • Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Michelle WilliamsDying for Sex

Stand-Up & Podcasts

Καλύτερη Stand-Up Ερμηνεία στην Τηλεόραση

Ricky GervaisRicky Gervais: Mortality (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Podcast

Good Hang With Amy Poehler (ΝΙΚΗΤΗΣ)

 

 

