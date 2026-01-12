Χρυσές στιγμές στα Golden Globes 2026

Decius στο ΑΝ: Xορός, ιδρώτας και το σωστό "ποδαρικό" της χρονιάς

Η 83η απονομή των Golden Globes επιφύλασσε μεγάλες εκπλήξεις και δυνατές συγκινήσεις, με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση να μοιράζονται εξίσου τα φώτα της δημοσιότητας. Ταινίες όπως το Hamnet και το One Battle After Another κυριάρχησαν στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ σειρές όπως το The Pitt, το The Studio και το Adolescence ξεχώρισαν στην τηλεόραση. Η τελετή παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Nikki Glaser και μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS και το Paramount+.

Ακολουθεί αναλυτικά η πλήρης εικόνα των βραβεύσεων, με όλους τους νικητές και τις υποψηφιότητες.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Το Hamnet αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Ταινία. Η Jessie Buckley τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Υποψήφιες ταινίες:

Frankenstein

Hamnet ( ΝΙΚΗΤΗΣ )

) It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Το One Battle After Another απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της κατηγορίας και συνολικά τέσσερα Golden Globes.

Η Teyana Taylor κέρδισε Β΄ Γυναικείο Ρόλο, ενώ ο Paul Thomas Anderson τιμήθηκε για Σκηνοθεσία και Σενάριο.

Υποψήφιες ταινίες:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το KPop Demon Hunters απέσπασε το βραβείο, κερδίζοντας παράλληλα και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

Το The Secret Agent από τη Βραζιλία αναδείχθηκε νικητής.

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Δράμα

Jessie Buckley – Hamnet (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Δράμα

Wagner Moura – The Secret Agent (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Timothée Chalamet – Marty Supreme (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Teyana Taylor – One Battle After Another (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Stellan Skarsgard – Sentimental Value (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Ludwig Göransson – Sinners (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

“Golden” – KPop Demon Hunters (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Pitt (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερος Ηθοποιός: Noah Wyle – The Pitt

– The Pitt Καλύτερη Ηθοποιός: Rhea Seehorn – Pluribus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

The Studio (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερος Ηθοποιός: Seth Rogen – The Studio

– The Studio Καλύτερη Ηθοποιός: Jean Smart – Hacks

Καλύτερη Μίνι Σειρά / Ανθολογία / Ταινία για Τηλεόραση

Adolescence (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Owen Cooper – Adolescence (ιστορική νίκη)

– Adolescence (ιστορική νίκη) Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Erin Doherty – Adolescence

– Adolescence Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Stephen Graham – Adolescence

– Adolescence Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Michelle Williams – Dying for Sex

Stand-Up & Podcasts

Καλύτερη Stand-Up Ερμηνεία στην Τηλεόραση

Ricky Gervais – Ricky Gervais: Mortality (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Καλύτερο Podcast

Good Hang With Amy Poehler (ΝΙΚΗΤΗΣ)