Ο Hugh Jackman σε σκοτεινή μεταμόρφωση στο "The Death Of Robin Hood"

Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του The Death Of Robin Hood, με τον Hugh Jackman να υποδύεται μια σαφώς πιο σκοτεινή και βίαιη εκδοχή του διάσημου λαϊκού ήρωα.

Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μέσα στο 2026, επανερμηνεύει τον Robin Hood ως έναν «καταπονημένο μοναχικό πολεμιστή» που έρχεται αντιμέτωπος με το βίαιο παρελθόν του και αναζητά λύτρωση μετά από μια ζωή εγκλήματος. Στο trailer, ο ήρωας φέρεται να απορρίπτει τον μύθο γύρω από το όνομά του, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέματα».

Στο πλευρό του Hugh Jackman εμφανίζεται η Jodie Comer, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Bill Skarsgård, Noah Jupe και Murray Bartlett. Το The Death Of Robin Hood είναι γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Michael Sarnoski, γνωστό από τα A Quiet Place: Day One και Pig.

Η ταινία συγκαταλέγεται στις πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της A24 για το 2026, ενώ ο Hugh Jackman συνεχίζει δυναμικά τη φιλμογραφία του μετά την πρόσφατη εμφάνισή του στο Song Sung Blue δίπλα στην Kate Hudson.