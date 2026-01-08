Ο Sebastian Stan ένα βήμα πριν το "The Batman Part II"

Ο Sebastian Stan φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στο The Batman Part II, όπου αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ξανά ο Robert Pattinson, ενώ στο καστ ενδέχεται να προστεθεί και η Scarlett Johansson.

Ο Stan έχει μακρά πορεία στο MCU, έχοντας υποδυθεί τον Bucky Barnes / The Winter Soldier από το Captain America: The First Avenger έως και το Thunderbolts, ενώ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί και στο Avengers: Doomsday. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Deadline, εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στη DC, σε έναν ρόλο που παραμένει άγνωστος.

Το The Batman Part II αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα την άνοιξη, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 1η Οκτωβρίου 2027. Υπενθυμίζεται ότι το The Batman του 2022 σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τα 770 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Παρά την καθυστέρηση του sequel, ο επικεφαλής της DC James Gunn έχει υπερασπιστεί το χρονοδιάγραμμα, ενώ ο Robert Pattinson έχει σχολιάσει με χιούμορ ότι ελπίζει τα γυρίσματα να ξεκινήσουν σύντομα. Τέλος, ο σκηνοθέτης Matt Reeves έχει αποκαλύψει πως η ταινία θα παρουσιάσει έναν νέο "κακό", διαφορετικό από όσους έχουμε δει μέχρι σήμερα.