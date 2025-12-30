The Odyssey: Το πρώτο trailer της νέας επικής ταινίας του Christopher Nolan με τον Matt Damon

Το πρώτο trailer του The Odyssey παρουσιάζει τον Matt Damon στον ρόλο του Odysseus, σε ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής, στη νέα επική ταινία του Christopher Nolan. Η ταινία αποτελεί μια σύγχρονη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου και ακολουθεί τον Oδυσσέα σε ένα δεκαετές ταξίδι επιστροφής μετά τον πόλεμο, γεμάτο τέρατα, δοκιμασίες και επικίνδυνες συναντήσεις.

Το The Odyssey φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Christopher Nolan: θεαματική δράση σε παγκόσμια κλίμακα, έντονη κινηματογραφική φυσικότητα και ένα καστ πρώτης γραμμής. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Matt Damon υποδύεται τον Oδυσσέα, που προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του Πηνελόπη και στον γιο του Tηλέμαχο. Στο trailer εμφανίζεται επίσης ο Benny Safdie ως Aγαμέμνων, ενώ απουσιάζουν αρκετά μεγάλα ονόματα του καστ, όπως οι Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron και Jon Bernthal.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινηματογράφηση υψηλών προδιαγραφών, στα θαλάσσια πλάνα, στο τεράστιο εύρος της παραγωγής και σε εμβληματικά στοιχεία του μύθου, όπως ο Δούρειος Ίππος και η εμφάνιση του Κύκλωπα. Δεν είναι τυχαίο ότι το The Odyssey είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Όλα δείχνουν πως το The Odyssey θα αποτελέσει μια «must-see» κινηματογραφική εμπειρία για τους φίλους του σινεμά και του Nolan. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026, οπότε και θα φανεί αν μπορεί να σταθεί αντάξια της προηγμένης φιλμογραφίας του σκηνοθέτη.