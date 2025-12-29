Η επιστροφή του Tommy Shelby: Όλα όσα αποκαλύπτει το πρώτο trailer του "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Το πρώτο trailer του Peaky Blinders: The Immortal Man είναι γεγονός και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον Cillian Murphy ως Tommy Shelby, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της σειράς παγκοσμίως.

Μετά το εκρηκτικό φινάλε της έκτης και τελευταίας σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, ο δημιουργός Steven Knight επέλεξε να ολοκληρώσει την ιστορία του Tommy Shelby μέσα από μια κινηματογραφική ταινία spin-off. Το Peaky Blinders: The Immortal Man θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming από τις 20 Μαρτίου.

Στο τέλος της σειράς, ο χαρακτήρας του Murphy φαίνεται να αφήνει πίσω του το παρελθόν, όταν αποκαλύπτεται ότι ο φαινομενικά θανατηφόρος όγκος στον εγκέφαλό του δεν ήταν παρά μια κακόβουλη ψευδής διάγνωση, οργανωμένη από έναν εχθρό του. Η ταινία εστιάζει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής του Tommy, ανοίγοντας νέους αφηγηματικούς δρόμους.

Στο trailer, που κυκλοφόρησε στις 24 Δεκεμβρίου, ο Tommy Shelby επιστρέφει δυναμικά, ενώ ακούγεται η φράση: «Τι απέγινε ο Tommy Shelby, ο διάσημος τσιγγάνος γκάνγκστερ;». Λίγο αργότερα, ο Cillian Murphy δηλώνει με νόημα: «Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η πρώτη εμφάνιση του Barry Keoghan στο καστ, μαζί με εικόνες εκρήξεων και σκηνές που υποδηλώνουν την παρουσία και άνοδο ναζιστικών ομάδων, στοιχείο που προσθέτει ιστορικό και πολιτικό βάθος στην ταινία.

Το Peaky Blinders: The Immortal Man πήρε επίσημα το πράσινο φως την περασμένη χρονιά. Το σενάριο υπογράφει ο Steven Knight, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Tom Harper, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της πρώτης σεζόν της σειράς, επιστρέφοντας έτσι στον κόσμο των Peaky Blinders με κινηματογραφική πλέον φιλοδοξία.