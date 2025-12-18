Oscars 2026: Ανακοινώθηκαν οι shortlists – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Η Ακαδημία αποκάλυψε τις shortlists σε 12 κατηγορίες για τα Oscars 2026, αναδεικνύοντας τις ταινίες που ξεχωρίζουν σε επιμέρους τομείς, καθώς πλησιάζουμε στην ανακοίνωση των επίσημων υποψηφιοτήτων.

Η ανακοίνωση περιλάμβανε ταινίες που βρίσκονται υπό εξέταση για τις κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ και Διεθνούς Ταινίας, Τραγουδιού, Μουσικής, Οπτικών Εφέ, Φωτογραφίας, Ήχου, Μακιγιάζ και Κομμώσεων, καθώς και τη νέα κατηγορία Καλύτερου Casting. Οι shortlists περιλαμβάνουν επίσης τις τρεις κατηγορίες ταινιών μικρού μήκους: animation, live action και ντοκιμαντέρ. Οι επίσημοι υποψήφιοι θα προκύψουν από τις παρακάτω λίστες.

Οι ταινίες Wicked: For Good και Sinners ξεχωρίζουν στις shortlists των Oscars 2026 με παρουσία σε οκτώ κατηγορίες, ενώ το Frankenstein ακολουθεί με έξι συμμετοχές. Τα Sirât, One Battle After Another και F1: The Movie συγκεντρώνουν από πέντε αναφορές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στην οσκαρική κούρσα. Τα Marty Supreme και Train Dreams εμφανίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες το καθένα. Άλλες ταινίες με πολλαπλές παρουσίες στις shortlists είναι τα Hamnet και Sentimental Value.

Στην κατηγορία ντοκιμαντέρ ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, τα The Alabama Solution, Apocalypse in the Tropics, The Perfect Neighbor και 2000 Meters to Andriivka.

Η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Oscars 2026 θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα της Ακαδημίας. Οι υποψηφιότητες των Oscars 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου. Ο Conan O’Brien θα επιστρέψει ως παρουσιαστής της τελετής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και θα προβληθεί σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Ακολουθούν αναλυτικά οι shortlists ανά κατηγορία:

Animated Short Film

Δεκαπέντε ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Animated Short Film για τα 98α Βραβεία Academy. Συνολικά 113 ταινίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Μέλη των κλάδων Animation και Short Films συμμετείχαν στην προκαταρκτική ψηφοφορία, έχοντας καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις προβολής.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Autokar, Butterfly, Cardboard, Éiru, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Hurikán, I Died in Irpin, The Night Boots, Playing God, The Quinta’s Ghost, Retirement Plan, The Shyness of Trees, Snow Bear, The Three Sisters

Casting

Δέκα ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Casting για τα 98α Βραβεία Academy. Η shortlist και οι υποψηφιότητες καθορίζονται από τα μέλη του Casting Directors Branch.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle after Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Sirât, Weapons, Wicked: For Good

Cinematography

Δεκαέξι ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Φωτογραφίας.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Ballad of a Small Player, Bugonia, Die My Love, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Nouvelle Vague, One Battle after Another, Sentimental Value, Sinners, Sirât, Song Sung Blue, Sound of Falling, Train Dreams, Wicked: For Good

Documentary Feature Film

Δεκαπέντε ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): The Alabama Solution, Apocalypse in the Tropics, Coexistence, My Ass!, Come See Me in the Good Light, Cover-Up, Cutting through Rocks, Folktales, Holding Liat, Mr. Nobody against Putin, Mistress Dispeller, My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow, The Perfect Neighbor, Seeds, 2000 Meters to Andriivka, Yanuni

Documentary Short Film

Δεκαπέντε ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): All the Empty Rooms, All the Walls Came Down, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Bad Hostage, Cashing Out, Chasing Time, Children No More: “Were and Are Gone”, Classroom 4, The Devil Is Busy, Heartbeat, Last Days on Lake Trinity, On Healing Land, Birds Perch, Perfectly a Strangeness, Rovina’s Choice, We Were the Scenery

International Feature Film

Δεκαπέντε ταινίες συνεχίζουν στην επόμενη φάση της ψηφοφορίας.

Οι ταινίες (ανά χώρα): Argentina – Belén Brazil – The Secret Agent France – It Was Just an Accident Germany – Sound of Falling India – Homebound Iraq – The President’s Cake Japan – Kokuho Jordan – All That’s Left of You Norway – Sentimental Value Palestine – Palestine 36 South Korea – No Other Choice Spain – Sirât Switzerland – Late Shift Taiwan – Left-Handed Girl Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Live Action Short Film

Δεκαπέντε ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Live Action Short Film.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Ado, Amarela, Beyond Silence, The Boy with White Skin, Butcher’s Stain, Butterfly on a Wheel, Dad’s Not Home, Extremist, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, Pantyhose, The Pearl Comb, Rock, Paper, Scissors, The Singers, Two People Exchanging Saliva

Makeup and Hairstyling

Δέκα ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Μακιγιάζ και Κομμώσεων.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): The Alto Knights, Frankenstein, Kokuho, Marty Supreme, Nuremberg, One Battle after Another, Sinners, The Smashing Machine, The Ugly Stepsister, Wicked: For Good

Music (Original Score)

Είκοσι μουσικές συνθέσεις προκρίνονται στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Avatar: Fire and Ash, Bugonia, Captain America: Brave New World, Diane Warren: Relentless, F1, Frankenstein, Hamnet, Hedda, A House of Dynamite, Jay Kelly, Marty Supreme, Nuremberg, One Battle after Another, Sinners, Sirât, Train Dreams, Tron: Ares, Truth and Treason, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Wicked: For Good

Music (Original Song)

Δεκαπέντε τραγούδια προκρίνονται στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Τα τραγούδια: As Alive As You Need Me To Be από Tron: Ares Dear Me από Diane Warren: Relentless Dream As One από Avatar: Fire and Ash Drive από F1 Dying To Live από Billy Idol Should Be Dead The Girl In The Bubble από Wicked: For Good Golden από KPop Demon Hunters Highest 2 Lowest από Highest 2 Lowest I Lied To You από Sinners Last Time (I Seen The Sun) από Sinners No Place Like Home από Wicked: For Good Our Love από The Ballad of Wallis Island Salt Then Sour Then Sweet από Come See Me in the Good Light Sweet Dreams Of Joy από Viva Verdi! Train Dreams από Train Dreams

Sound

Δέκα ταινίες προκρίνονται στην κατηγορία Ήχου.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Avatar: Fire and Ash, F1, Frankenstein, Mission: Impossible – The Final Reckoning, One Battle after Another, Sinners, Sirât, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, Superman, Wicked: For Good

Visual Effects

Δέκα ταινίες παραμένουν στη διεκδίκηση στην κατηγορία Οπτικών Εφέ.

Οι ταινίες (αλφαβητικά): Avatar: Fire and Ash, The Electric State, F1, Frankenstein, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus, Sinners, Superman, Tron: Ares, Wicked: For Good