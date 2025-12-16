The Hunger Games: Sunrise On The Reaping - Επιστρέφουν η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson

Οι Deafheaven στο Κύτταρο: Μια βραδιά που ο θόρυβος κάλυψε την Αθήνα

Η Jennifer Lawrence και ο Josh Hutcherson θα επανεμφανιστούν στο κινηματογραφικό franchise The Hunger Games, στο επερχόμενο πρίκουελ The Hunger Games: Sunrise On The Reaping. Οι δύο ηθοποιοί έγιναν παγκοσμίως γνωστοί μέσα από τους ρόλους της Katniss Everdeen και του Peeta Mellark, διαγωνιζόμενων σε έναν αγώνα επιβίωσης που διοργανώνεται από ένα αυταρχικό καθεστώς σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Οι τέσσερις αρχικές ταινίες του The Hunger Games, βασισμένες στα μυθιστορήματα της Suzanne Collins, κυκλοφόρησαν μεταξύ 2012 και 2015 και γνώρισαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Το 2023 ακολούθησε το πρώτο πρίκουελ, The Ballad of Songbirds & Snakes.

Το The Hunger Games: Sunrise On The Reaping έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου 2026. Η ταινία τοποθετείται χρονικά το πρωινό της επιλογής (reaping) για τους 50ούς Hunger Games — 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Joseph Zada ως Haymitch Abernathy, ένας νεαρός φόρος τιμής από την Περιοχή 12, που αργότερα θα γίνει μέντορας της Katniss. Στις αρχικές ταινίες, τον χαρακτήρα ενσάρκωσε ο Woody Harrelson.

Ο Jesse Plemons υποδύεται έναν νεαρό Plutarch Heavensbee, ρόλο που είχε ερμηνεύσει στο παρελθόν ο Philip Seymour Hoffman, ενώ ο Ralph Fiennes αναλαμβάνει τον ρόλο του σκοτεινού Προέδρου Coriolanus Snow.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, τόσο η Jennifer Lawrence όσο και ο Josh Hutcherson θα συμμετέχουν στην ταινία. Ωστόσο, καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται πριν από τη γέννηση των χαρακτήρων τους, οι εμφανίσεις τους αναμένεται να γίνουν μέσω σκηνών flash-forward. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η μορφή ή η έκταση των ρόλων τους.

Τη σκηνοθεσία του Sunrise On The Reaping υπογράφει ο Francis Lawrence, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τέσσερις από τις πέντε προηγούμενες ταινίες του franchise. Στο σενάριο επιστρέφει και ο Billy Ray, σεναριογράφος της πρώτης ταινίας The Hunger Games.