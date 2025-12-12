Ποιος θα υποδυθεί τον Aragorn στη νέα ταινία "Lord Of The Rings"; Όλες οι νέες πληροφορίες.

Νέες αναφορές δείχνουν ότι ο Aragorn, ένας από τους πιο δημοφιλείς ήρωες του σύμπαντος Lord Of The Rings, πρόκειται να επανεμφανιστεί στη νέα ταινία The Hunt For Gollum — αλλά με νέο ηθοποιό.

Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται ανάμεσα στο τέλος της τριλογίας The Hobbit και την αρχή της Lord Of The Rings, ακολουθώντας την αναζήτηση πληροφοριών για τον Gollum και τις προσπάθειες να αποτραπεί η επιστροφή του One Ring στα χέρια του Sauron. Παρότι ο Aragorn έχει κομβικό ρόλο στην αφήγηση, το Knight Edge Media αναφέρει πως ο Viggo Mortensen δεν θα επιστρέψει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «το στούντιο επιθυμούσε αρχικά την επιστροφή του Viggo Mortensen με χρήση τεχνολογίας απογήρανσης», όμως αυτό πλέον «δεν αναμένεται να συμβεί». Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν αρκετούς ηθοποιούς να έχουν ήδη συναντηθεί με τον σκηνοθέτη Andy Serkis, ο οποίος αναζητά τον νέο Aragorn.

Η Warner Bros. δεν έχει σχολιάσει επίσημα την υπόθεση, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί άλλα μέλη του καστ πέρα από την επιστροφή του Andy Serkis στον ρόλο του Gollum. Ο Sir Ian McKellen έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ως Gandalf. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Η τριλογία Lord Of The Rings έχει παγκόσμια απήχηση, με συνολικά έσοδα 2,9 δισ. δολάρια και 17 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και τα 11 που κατέκτησε το Return Of The King το 2003. Αντίστοιχα, η τριλογία The Hobbit (2012–2014) είχε παρόμοια εισπρακτική επιτυχία, αν και λιγότερη αποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Orlando Bloom ανέφερε ότι θα «μισούσε να δει» άλλον ηθοποιό στον ρόλο του Legolas. Ο ηθοποιός είχε επίσης δηλώσει πως θα επέστρεφε «με χαρά» στο franchise, μαζί με τους παλιούς συμπρωταγωνιστές του Liv Tyler, John Rhys-Davies και Sean Astin.