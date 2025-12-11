Η κριτική του Russell Crowe για το "Gladiator 2" και ο «ηθικός πυρήνας» του Maximus

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Russell Crowe φέρεται να υποστήριξε ότι το Gladiator 2 δεν κατάφερε να αποδώσει αυτό που έκανε την πρώτη ταινία τόσο ξεχωριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ηθοποιός θεωρεί πως το σίκουελ, παρότι εμπορικά επιτυχημένο, δεν κατανόησε τον «ηθικό πυρήνα» του Maximus.

Το νέο κεφάλαιο της ιστορίας, που κυκλοφόρησε πέρυσι, ακολουθεί τον Lucius, τον οποίο υποδύεται ο Paul Mescal, ενώ επιστρέφει στη Ρώμη για να εκδικηθεί τον θάνατο του Maximus. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Ridley Scott και με συμπρωταγωνιστή τον Denzel Washington, σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία στο box office, χωρίς όμως να φτάσει το αντίκτυπο της πρωτότυπης Gladiator.

Ο Crowe εμφανίζεται να εξηγεί ότι, για εκείνον, δεν ήταν το θέαμα, η δράση ή η μεγαλοπρέπεια που έκαναν την πρώτη ταινία αξέχαστη, αλλά ο βαθύτερος ηθικός της άξονας. Υποστήριξε μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της αρχικής ταινίας έδινε «καθημερινές μάχες» για να προστατεύσει την ηθική ακεραιότητα του Maximus, απορρίπτοντας προτάσεις για σκηνές που, όπως φέρεται να είπε, θα «αποδυνάμωναν» τον χαρακτήρα.

Παρότι το Gladiator 2 δεν απέσπασε την ίδια κριτική αποδοχή ή τα βραβεία της πρώτης ταινίας, βρήκε υποστηρικτές, ανάμεσά τους και τον σκηνοθέτη του Oppenheimer, Christopher Nolan, ο οποίος τη χαρακτήρισε «καθηλωτική» και «δεξιοτεχνική».

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Russell Crowe είχε βοηθήσει οικονομικά έναν συντονιστή κασκαντέρ, τον Charlie Allan, ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί του στο πρώτο Gladiator και σε άλλα έργα, με τον Allan να δηλώνει πως ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρος απέναντί του όλα αυτά τα χρόνια.