Νέες ιδέες για ένα πιθανό "Home Alone" sequel από τον Macaulay Culkin

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Macaulay Culkin, ο ηθοποιός έχει εκφράσει πως διαθέτει συγκεκριμένες ιδέες για ένα νέο Home Alone sequel, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στον ρόλο του Kevin McCallister, ο οποίος τον καθιέρωσε ως παιδί-θαύμα του κινηματογράφου.

Υπενθύμισε πως στο πρώτο Home Alone, ο μικρός τότε Kevin McCallister καλούνταν να αντιμετωπίσει διαρρήκτες όταν έμενε μόνος του τις γιορτές, κάτι που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες ταινίες της δεκαετίας του ’90. Ο Culkin λέγεται πως αναγνώρισε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει αγκαλιάσει τη νοσταλγία γύρω από τον ρόλο, έχοντας μάλιστα εμφανιστεί σε διαφημίσεις της Google που τιμούσαν το κλασικό φιλμ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατου event της σειράς A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θα ήταν «εντελώς αρνητικός» σε μια ενδεχόμενη επιστροφή στο franchise, αρκεί —όπως υποστήριξε— «να γίνει με τον σωστό τρόπο».

Σύμφωνα με όσα είπε, σκιαγράφησε μια πιθανή ιδέα για sequel: ο χαρακτήρας του θα παρουσιαζόταν ως χήρος ή διαζευγμένος πατέρας που, λόγω πίεσης και δουλειάς, δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στο παιδί του. Το παιδί, σύμφωνα με την ιδέα του, θα θύμωνε μαζί του και θα τον παγίδευε έξω από το σπίτι — επαναφέροντας έτσι τις γνωστές παγίδες που χαρακτήρισαν το αρχικό Home Alone. Στη συνέχεια, ο Culkin φέρεται να ανέφερε ότι το σπίτι θα λειτουργούσε ως μεταφορά της σχέσης πατέρα-γιου, υπογραμμίζοντας ότι ο χαρακτήρας θα έπρεπε «να βρει τρόπο να ξαναμπεί στην καρδιά του παιδιού του».

Υπενθυμίζεται ότι το Home Alone υπήρξε η δεύτερη πιο εμπορική ταινία του 1990, με τεράστια εισπρακτική επιτυχία, ενώ ο Culkin είχε επιστρέψει στο Home Alone 2: Lost in New York το 1992. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, Chris Columbus, ανέφερε στο παρελθόν ότι θεωρεί πιθανό reboot «λάθος», επισημαίνοντας πως η μαγεία του πρωτότυπου δεν μπορεί εύκολα να επαναληφθεί.