Το "Exorcist" επιστρέφει με νέα πρωταγωνίστρια τη Scarlett Johansson

Η διεθνής κινηματογραφική κοινότητα ανέφερε ότι η Scarlett Johansson προορίζεται να ηγηθεί της νέας αυτόνομης ταινίας τρόμου The Exorcist, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Mike Flanagan, γνωστός από τα The Haunting of Hill House και Doctor Sleep. Οι πληροφορίες θέλουν την παραγωγή να είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον Μάρτιο του 2026, αν και στη συνέχεια σημειώθηκαν καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από το Variety, ο Flanagan εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή της ηθοποιού, τονίζοντας ότι θεωρεί τη Johansson μια ιδιαίτερα ικανή και γειωμένη καλλιτέχνιδα, της οποίας οι ερμηνείες παραμένουν αυθεντικές, είτε πρόκειται για ταινίες είδους είτε για blockbuster. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές υπογραμμίζουν ότι λεπτομέρειες σχετικά με τον χαρακτήρα της Johansson, την υπόθεση της ταινίας ή τους υπόλοιπους συντελεστές δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Έχει αναφερθεί επίσης ότι το project του Flanagan περιγράφηκε ως «ριζοσπαστικό» όταν πρωτοανακοινώθηκε τον Μάιο του 2024, με την προγραμματισμένη κυκλοφορία να μετατίθεται, καθώς ο σκηνοθέτης φέρεται να επικεντρώνεται προσωρινά στη μεταφορά του Carrie σε οκτώ επεισόδια για το Amazon Prime Video. Νέα ημερομηνία για τη σκοτεινή ταινία του δεν έχει ακόμη οριστεί.

Παράλληλα, πηγές σημειώνουν ότι το νέο εγχείρημα δεν θα αποτελεί συνέχεια του The Exorcist: Believer (2023) του David Gordon Green. Ο Green, που αρχικά προγραμμάτιζε μια ολόκληρη τριλογία και ετοίμαζε το The Exorcist: Deceiver για το 2025, αποχώρησε από το franchise μετά την υποδοχή του Believer από τους κριτικούς.