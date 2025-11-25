Τα φώτα ξανά στο νησί: Ποια ονόματα «ακούγονται» για το "Mamma Mia 3";

Οι τελευταίες αναφορές θέλουν την Amanda Seyfried να έχει εκφράσει την επιθυμία της να δει τις Sydney Sweeney και Sabrina Carpenter να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του franchise. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Seyfried εμφανίζεται σχεδόν πεπεισμένη ότι το Mamma Mia 3 «είναι τελειωμένη υπόθεση», ενώ δηλώνει ανοιχτή σε επέκταση της ιστορίας της Sophie, αυτή τη φορά σε πιο ώριμη, οικογενειακή κατεύθυνση.

Η παραγωγός Judy Craymer φέρεται να έχει επιβεβαιώσει ότι το πρότζεκτ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας πως η ιδέα μιας τριλογίας υπήρχε εξαρχής. Πηγές αναφέρουν πως η Craymer έχει ήδη συναντηθεί με πρώην μέλη του καστ —μεταξύ αυτών η Christine Baranski και ο Pierce Brosnan— αφήνοντας να εννοηθεί ότι η «παλιά φρουρά» μπορεί να επιστρέψει.

Η Sabrina Carpenter είχε συνδεθεί με πιθανό ρόλο από τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ άτομα κοντά στην παραγωγή υποστηρίζουν ότι η Craymer είχε τότε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της. Την ίδια ώρα, η Sydney Sweeney έχει δηλώσει από το 2023 ότι θα ήθελε να λάβει μέρος σε ταινία Mamma Mia, τονίζοντας πως αγαπά την Ελλάδα και θα θεωρούσε το εγχείρημα «απίστευτα διασκεδαστικό».

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσφατη συνέντευξη, η Seyfried φέρεται να υπονόησε ότι η Carpenter θα μπορούσε να ενσαρκώσει μια «μακρινή ξαδέλφη» της Sophie, ενώ δεν απέκλεισε την εμφάνιση της Sweeney σε έναν ακόμη ρόλο-κλειδί. Όπως σημείωσε, αρκετές νέες ηθοποιοί δείχνουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε ένα πιθανό τρίτο μέρος του franchise.

Την ίδια στιγμή, η Craymer φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη σεναρίου χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτει στοιχεία της πλοκής. Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεοπτικής εκδοχής του μιούζικαλ, η οποία, όπως ανέφερε, θα κινούνταν σε τόνους κωμωδίας-δράματος.