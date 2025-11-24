Η αναγνώριση μιας καριέρας: Ο Eddie Murphy τιμάται με το 51ο AFI Life Achievement Award

Σύμφωνα με ανακοίνωση του American Film Institute, ο Eddie Murphy πρόκειται να τιμηθεί με το AFI Life Achievement Award, την κορυφαία αμερικανική αναγνώριση για το σύνολο μιας κινηματογραφικής πορείας. Το AFI φέρεται να γνωστοποίησε ότι ο θρυλικός ηθοποιός και stand-up κωμικός θα βραβευτεί σε ειδικό gala στο Dolby Theatre στις 18 Απριλίου 2026, δύο εβδομάδες μετά τα 65α γενέθλιά του.

Πηγές του AFI ανέφεραν ότι ο Murphy θα αποτελέσει τον τέταρτο μαύρο καλλιτέχνη που λαμβάνει τη διάκριση, ακολουθώντας τους Sidney Poitier, Morgan Freeman και Denzel Washington. Παράλληλα, η Kathleen Kennedy, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, φέρεται να δήλωσε ότι ο Murphy αποτελεί «αμερικανικό είδωλο» και «πρωτοποριακή προσωπικότητα» στα πεδία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του stand-up.

Οι αναφορές υπογραμμίζουν ότι ο Murphy έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Saturday Night Live τη δεκαετία του ’80, πριν καταξιωθεί με επιτυχίες όπως τα 48 Hours, Trading Places και Beverly Hills Cop. Σύμφωνα με το AFI, οι δεκαετίες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το εύρος του ταλέντου του, με ταινίες από τα Beverly Hills Cop 2 και Coming to America μέχρι τις οικογενειακές παραγωγές Dr. Dolittle, Mulan, Shrek και Daddy Day Care. Δημοσιογραφικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η επιστροφή του σε πιο δραματικούς και καλλιτεχνικούς ρόλους —όπως Dreamgirls, Mr. Church και Dolemite Is My Name— του χάρισε θερμές κριτικές και νέα βραβευτική προσοχή.

Το AFI, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην τέχνη της κινούμενης εικόνας, τόνισε ότι τα έσοδα από το επερχόμενο gala θα στηρίξουν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά του προγράμματα.

Προηγούμενοι τιμώμενοι με το AFI Life Achievement Award

1973: John Ford

1974: James Cagney

1975: Orson Welles

1976: William Wyler

1977: Bette Davis

1978: Henry Fonda

1979: Alfred Hitchcock

1980: James Stewart

1981: Fred Astaire

1982: Frank Capra

1983: John Huston

1984: Lillian Gish

1985: Gene Kelly

1986: Billy Wilder

1987: Barbara Stanwyck

1988: Jack Lemmon

1989: Gregory Peck

1990: David Lean

1991: Kirk Douglas

1992: Sidney Poitier

1993: Elizabeth Taylor

1994: Jack Nicholson

1995: Steven Spielberg

1996: Clint Eastwood

1997: Martin Scorsese

1998: Robert Wise

1999: Dustin Hoffman

2000: Harrison Ford

2001: Barbra Streisand

2002: Tom Hanks

2003: Robert De Niro

2004: Meryl Streep

2005: George Lucas

2006: Sean Connery

2007: Al Pacino

2008: Warren Beatty

2009: Michael Douglas

2010: Mike Nichols

2011: Morgan Freeman

2012: Shirley MacLaine

2013: Mel Brooks

2014: Jane Fonda

2015: Steve Martin

2016: John Williams

2017: Diane Keaton

2018: George Clooney

2019: Denzel Washington

2022: Julie Andrews

2024: Nicole Kidman

2025: Francis Ford Coppola