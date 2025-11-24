Η αναγνώριση μιας καριέρας: Ο Eddie Murphy τιμάται με το 51ο AFI Life Achievement Award

Σύμφωνα με ανακοίνωση του American Film Institute, ο Eddie Murphy πρόκειται να τιμηθεί με το AFI Life Achievement Award, την κορυφαία αμερικανική αναγνώριση για το σύνολο μιας κινηματογραφικής πορείας. Το AFI φέρεται να γνωστοποίησε ότι ο θρυλικός ηθοποιός και stand-up κωμικός θα βραβευτεί σε ειδικό gala στο Dolby Theatre στις 18 Απριλίου 2026, δύο εβδομάδες μετά τα 65α γενέθλιά του.
Πηγές του AFI ανέφεραν ότι ο Murphy θα αποτελέσει τον τέταρτο μαύρο καλλιτέχνη που λαμβάνει τη διάκριση, ακολουθώντας τους Sidney Poitier, Morgan Freeman και Denzel Washington. Παράλληλα, η Kathleen Kennedy, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, φέρεται να δήλωσε ότι ο Murphy αποτελεί «αμερικανικό είδωλο» και «πρωτοποριακή προσωπικότητα» στα πεδία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του stand-up.
Οι αναφορές υπογραμμίζουν ότι ο Murphy έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το Saturday Night Live τη δεκαετία του ’80, πριν καταξιωθεί με επιτυχίες όπως τα 48 Hours, Trading Places και Beverly Hills Cop. Σύμφωνα με το AFI, οι δεκαετίες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το εύρος του ταλέντου του, με ταινίες από τα Beverly Hills Cop 2 και Coming to America μέχρι τις οικογενειακές παραγωγές Dr. Dolittle, Mulan, Shrek και Daddy Day Care. Δημοσιογραφικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η επιστροφή του σε πιο δραματικούς και καλλιτεχνικούς ρόλους —όπως Dreamgirls, Mr. Church και Dolemite Is My Name— του χάρισε θερμές κριτικές και νέα βραβευτική προσοχή.
Το AFI, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην τέχνη της κινούμενης εικόνας, τόνισε ότι τα έσοδα από το επερχόμενο gala θα στηρίξουν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά του προγράμματα.
Προηγούμενοι τιμώμενοι με το AFI Life Achievement Award
1973: John Ford
1974: James Cagney
1975: Orson Welles
1976: William Wyler
1977: Bette Davis
1978: Henry Fonda
1979: Alfred Hitchcock
1980: James Stewart
1981: Fred Astaire
1982: Frank Capra
1983: John Huston
1984: Lillian Gish
1985: Gene Kelly
1986: Billy Wilder
1987: Barbara Stanwyck
1988: Jack Lemmon
1989: Gregory Peck
1990: David Lean
1991: Kirk Douglas
1992: Sidney Poitier
1993: Elizabeth Taylor
1994: Jack Nicholson
1995: Steven Spielberg
1996: Clint Eastwood
1997: Martin Scorsese
1998: Robert Wise
1999: Dustin Hoffman
2000: Harrison Ford
2001: Barbra Streisand
2002: Tom Hanks
2003: Robert De Niro
2004: Meryl Streep
2005: George Lucas
2006: Sean Connery
2007: Al Pacino
2008: Warren Beatty
2009: Michael Douglas
2010: Mike Nichols
2011: Morgan Freeman
2012: Shirley MacLaine
2013: Mel Brooks
2014: Jane Fonda
2015: Steve Martin
2016: John Williams
2017: Diane Keaton
2018: George Clooney
2019: Denzel Washington
2022: Julie Andrews
2024: Nicole Kidman
2025: Francis Ford Coppola