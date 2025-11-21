Σινεμά στη Στέγη: How To Shoot A Ghost - Charlie Kaufman - 10 & 11 Δεκεμβρίου

Ο Charlie Kaufman, σκηνοθέτης των βραβευμένων ταινιών "Synecdoche, New York" («Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης») και "Anomalisa", αλλά και βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" («Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού»), γύρισε τη νέα του ταινία μικρού μήκους, "How to Shoot a Ghost", στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Onassis Culture και παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή στις 10 Δεκεμβρίου σε πανελλήνια πρεμιέρα, ενώ στις 11 Δεκεμβρίου ο Charlie Kaufman και η Eva H.D. θα δώσουν masterclass.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία μικρού μήκους του μεγάλου δημιουργού του 21ου αιώνα, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Στέγη, παρουσία του σκηνοθέτη Charlie Kaufman, της σεναριογράφου Eva H.D. και συντελεστών της ταινίας, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει masterclass. Μια στοιχειωμένη Αθήνα φτιαγμένη από θραύσματα μνήμης, αρχειακό υλικό και καθηλωτικές εικόνες.

Η ταινία, που εξερευνά τη θνητότητα τόσο ως γεγονός όσο και ως μεταφορά, αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός δίπτυχου ταινιών –μετά το Jackals & Fireflies (Τσακάλια & Πυγολαμπίδες)– το σενάριο των οποίων υπογράφει η ποιήτρια Eva H.D. Στην ταινία, δύο φαντάσματα που μόλις έχουν πεθάνει περιπλανιούνται στους δρόμους της Αθήνας, παρασυρόμενα από τον παλλόμενο αστικό ιστό και τους επίμονους απόηχους της Ιστορίας. Όσο ζούσαν, ήταν περιθωριοποιημένοι και οι δύο: εκείνος ένας Λιβανέζος κουίρ μεταφραστής· κι εκείνη μια φωτογράφος με κατά το ήμισυ ιρλανδική καταγωγή. Καθώς τριγυρνούν μαζί στην πόλη, βρίσκουν παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ζωής – και σε ό,τι έπεται μετά.

Αναφορικά με την επιλογή της Αθήνας ως σκηνικού της ταινίας, ο Τσάρλι Κάουφμαν εξηγεί: «Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου τα οστά της Ιστορίας είναι διαρκώς εκτεθειμένα – είτε πρόκειται για τις ανοιχτές πληγές από τη δικτατορία της δεκαετίας του 1970 είτε για τα μνημεία που στέκονταν όρθια όταν ο λοιμός εξολόθρευσε τόσους πολίτες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Είναι ο ιδανικός τόπος για να ξετυλίξει κανείς το κουβάρι του παρελθόντος και του παρόντος και να διερευνήσει πώς οι πολιτικές και οι επιθυμίες των νεκρών συνεχίζουν να ζουν μέσα μας».

Η ταινία "How to Shoot a Ghost" είναι μια παραγωγή της Unmade, της Soft Focus Films και της Monarch Kaleidoscope, με συμπαραγωγή της Green Olive Films, σε συνεργασία με τη Nightjar Films και τη Liaison Pictures, με την υποστήριξη του Onassis Culture και τη συμμετοχή του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, με πρωταγωνιστές την Jessie Buckley και τον Josef Akiki, διεύθυνση φωτογραφίας από τον Michał Dymek και πρόσθετη φωτογραφία από τον Γιώργο Κουτσαλιάρη. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ η ελληνική πρεμιέρα της θα προβληθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 10 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Charlie Kaufman, τη σεναριογράφο Eva H.D., τον διευθυντή φωτογραφίας Michał Dymek και τον πρωταγωνιστή Josef Akiki σε συντονισμό της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ιδρύματος Ωνάση.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ξετυλίγοντας την ιστορία δύο πρόσφατα αποθανόντων ανθρώπων που περιπλανιούνται ως φαντάσματα στην Αθήνα, η ταινία διερευνά τη θνητότητα αλληλεπιδρώντας τόσο με την παρόρμηση για την αίσθηση του ανήκειν και την ανθρώπινη επιθυμία να αφήσουμε κάποιο ίχνος στο πέρασμά μας, όσο και με τη δίδυμη επιθυμία μας για αυτοεξόντωση.

Δείγματα φωτογραφίας δρόμου, πλάνα από ιστορικά αρχεία και παλιά οικογενειακά βίντεο συνυφαίνονται με το βασικό υλικό των εξωτερικών γυρισμάτων του διευθυντή φωτογραφίας Michał Dymek στην πόλη των Αθηνών: μια σύνθεση που υπογραμμίζει πώς το «τώρα» μετετρέπεται στο «τότε», πώς αυτοί που σήμερα βρισκόμαστε εν ζωή αύριο θα γίνουμε φαντάσματα.

Η Αθήνα, μια πόλη στην οποία τα λείψανα της ιστορίας βρίσκονται πάντα σε έκθεση –είτε πρόκειται για τις χαίνουσες πληγές από την περίοδο της δικτατορίας είτε για την παρουσία των μνημείων που υψώθηκαν την εποχή της πανούκλας πριν από δύο χιλιάδες χρόνια–, είναι το ιδανικό μέρος για να ξεδιαλύνει κανείς το κουβάρι παρελθόντος και παρόντος, για να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι πολιτικές πρακτικές και οι λαχτάρες των νεκρών συνεχίζουν να ζουν μέσα μας.

Τι σημαίνει να αφήνεις τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους; Τι σημαίνει να αποχαιρετάς; Να κινείσαι μέσα στον χρόνο, μέσα στη ζωή, χωρίς να αρπάζεσαι απ’ οτιδήποτε στην πορεία; Ως φαντάσματα η Ανθή και ο Ράτεμπ καταλαμβάνουν έναν οριακό χώρο. Και οι δύο είχαν παλέψει με δύσκολες σχέσεις στη ζωή τους· τώρα, καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάστασή τους, οι αντηχήσεις αυτής της πάλης στο σήμερα επιμένουν να τους καταδιώκουν.

Όσο βρίσκονταν εν ζωή, ήταν σημαντικό ότι ήταν εκτός του κατεστημένου – για λόγους κουλτούρας, σεξουαλικότητας, ιδιοσυγκρασίας. Μετά θάνατον, όμως, μαθαίνουν ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι ταυτότητες και οι σχέσεις που έμοιαζαν τόσο κρίσιμες έχουν εξαφανιστεί, μαζί με πολλά από αυτά που θεωρούσαν ουσιώδη. Τι έχει απομείνει, λοιπόν;

Αυτή ήταν η ζωή τους. Αυτό τους συνέβη. Δεν χρειάζεται να διορθωθεί κάτι, επειδή δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό είναι αρκετό.

Για μένα αυτός είναι ένας δυνατός τρόπος να βιώνουμε τον κόσμο: να βρισκόμαστε στο παρόν, να συνεχίζουμε να βλέπουμε και νιώθουμε, χωρίς αναγκαστικά να συσσωρεύουμε τις εμπειρίες μας σε κάποιου είδους σημειωματάριο που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανακτήσουμε και να διαβάσουμε. Σκέφτομαι όλες αυτές τις φωτογραφίες που όλοι φαίνεται να έχουμε τώρα: εκατοντάδες χιλιάδες παγωμένες στιγμές, που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πάρουμε μαζί μας φεύγοντας. Καθώς τα φαντάσματά μας εξερευνούν τον κόσμο από την άλλη πλευρά του χάσματος, το βλέμμα τους είναι πιο επιεικές και πιο αυστηρό. Με μια κάποια οδυνηρή θλίψη, καταλήγουν στην κατανόηση, και μ’ αυτή την κατανόηση έρχεται η ελευθερία. Είναι επιτέλους σε θέση να συμμετέχουν στην περιπέτεια που βρίσκεται στον ορίζοντα, το μυστήριο για το οποίο έχουμε άπαντες βάλει πλώρη.

–Τσάρλι Κάουφμαν

Συντελεστές

Σκηνοθέτης: Charlie Kaufman

Συγγραφέας: Eva H.D.

Παραγωγοί: Emily McCann Lesser, Isabelle Deluce

Executive Producers: Halsey, Avan Jogia, Anthony Li, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Andrew Ostapchenko, Έλλη Παπαδιαμαντή, Φιλ Ιερόπουλος, Φοίβος Δούσος, Franklin P. LaViola, Jason Chayse Tyrrell, John Henry Hinkel, Kyle Mann, Matt Hartley, Nathan Mardis, Nicholas LaViola, Σίμος Μαγγάνης

Co-Executive Producers: Zola Elgart Glassman, Jared Ian Goldman

Συμπαραγωγοί: Σίμος Μαγγάνης, Daniel Lugo

Α΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Daniel Lugo

Βοηθοί Παραγωγής: Σπύρος Πατσούρας, Courtney Kyer, Matthew Pifko, Ellis Fox

Εκτέλεση Παραγωγής: Γιώργος Νουνέσης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Michał Dymek

Συμπληρωματική Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Φωτογράφος Πλατό: Agata Grzybowska

Σκηνικά: Kim Jennings

Ενδυματολόγος: Chloe Karmin

Υπεύθυνη Κάστινγκ: Κλεοπάτρα Αμπατζόγλου

Διανομή:

Ανθή: Jessie Buckley

Rateb: Josef Akiki

Αφηγήτρια: Eva H.D

Η ταινία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Onassis Culture

Λίγα λόγια για τον Charlie Kaufman

O Charlie Kaufman είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει τίτλους όπως οι: «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού», «Συνεκδοχή, Νέα Υόρκη» και “Anomalisa”, ενώ επίσης έχει γράψει το μυθιστόρημα “Antkind.”

Masterclass με τον Charlie Kaufman και την Eva H.D.

Moving Pictures: The Poetry of Cinema & Vice Versa

11 Δεκεμβρίου 2025, Πέμπτη 15:00 – 17:00, 28 - 35 €

Μπορούν οι εικόνες να είναι ποιητικές; Υπάρχει αφήγηση σε ένα ποίημα; Πώς η ποίηση εκφράζει τη γλώσσα του ασυνείδητου;

O σκηνοθέτης Τσάρλι Κάουφμαν και η σεναριογράφος Eva H.D., σε ένα masterclass για τον κινηματογράφο και την ποίηση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Σε αυτή την αναρχική και ελεύθερη συζήτηση, ο Τσάρλι Κάουφμαν και η Eva H.D. θα συζητήσουν για την κινηματογραφική πυκνότητα της ποίησης –μια αναγκαστικά συμπαγής ακολουθία εικόνων– και την ποιητική ευρύτητα του κινηματογράφου, όπου η αντιπαράθεση εικόνων και γλώσσας δημιουργεί νέα, απροσδόκητα νοήματα. Στην πορεία, θα αγγίξουν θέματα όπως η τέχνη, η πολιτική, η στασιμότητα, η δημιουργική έμπνευση – και οτιδήποτε άλλο λάμπει από τα βάθη.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Ταινία & After talk “How to Shoot a Ghost”

10 Δεκεμβρίου 2025, 20:00

Κεντρική Σκηνή

Διάρκεια Ταινίας: 27'

Διάρκεια After talk: 30'

Masterclass

11 Δεκεμβρίου 2025, 15:00 – 17:00

Έναρξη προπώλησης: 19 Νοεμβρίου 2025, 17:00

After talk με τον σκηνοθέτη Charlie Kaufman, τη σεναριογράφο Eva H.D., τον διευθυντή φωτογραφίας Michał Dymek και τον πρωταγωνιστή Josef Akiki.

Συντονίζει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Εισιτήρια για Ταινία & After talk

Κανονικό εισιτήριο: 8 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 4 €

