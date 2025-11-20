Η πτώση και οι νέες προκλήσεις του Kevin Spacey: Όσα αποκαλύπτει για τη ζωή του μετά το σκάνδαλο

Ο Kevin Spacey αναφέρει ότι έχει μείνει άστεγος, καθώς η επαγγελματική του πορεία έχει πάρει καθοδική τροπή μετά τις αρχικές κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός περιγραφόταν επί χρόνια ως ένας από τους πιο περιζήτητους της βιομηχανίας, χάρη στην επιτυχία του σε ταινίες όπως The Usual Suspects, L.A. Confidential, Horrible Bosses και στη δημοφιλή σειρά House of Cards.

Σύμφωνα με δηλώσεις του, οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τον Anthony Rapp το 2017 —και ενισχύθηκαν από επιπλέον αναφορές που ακολούθησαν— στάθηκαν η αιτία για να απομακρυνθεί από σημαντικές παραγωγές. Παρότι ένορκοι στη Νέα Υόρκη το 2022 φέρονται να τον έκριναν μη υπαίτιο για τις κατηγορίες του Rapp και δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 τον αθώωσε από εννέα σχετικές υποθέσεις, η ζημιά στην καριέρα του είχε ήδη γίνει.

Μετά τις καταγγελίες, το Netflix έληξε τη συνεργασία μαζί του, αφαιρώντας τον από την τελευταία σεζόν του House of Cards. Παράλληλα, η συμμετοχή του στην ταινία All the Money in the World ξαναγυρίστηκε με τον Christopher Plummer, ενώ η προγραμματισμένη βιογραφική ταινία για τον Gore Vidal ακυρώθηκε. Ο Spacey εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο ηθοποιός σημειώνει ότι έχει συμμετάσχει σε λίγες ανεξάρτητες παραγωγές, όμως σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε πως η κατάσταση τον έχει αφήσει χωρίς σταθερή κατοικία. Όπως εξήγησε, ζει «σε ξενοδοχεία και Airbnbs» και μετακινείται ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες. Προσθέτει ακόμη πως το παλιό του σπίτι βγήκε σε δημοπρασία λόγω οικονομικών δυσκολιών, επισημαίνοντας πως «τα έξοδα των τελευταίων ετών ήταν αστρονομικά», ενώ τα έσοδα ελάχιστα. Παρά τα προβλήματα, ο Spacey εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε επαφή με ισχυρά πρόσωπα της βιομηχανίας που, όπως λέει, «θέλουν να τον επαναφέρουν στη δουλειά».

Ο ηθοποιός φαίνεται να πιστεύει ότι αν προσωπικότητες όπως ο Martin Scorsese ή ο Quentin Tarantino επικοινωνούσαν με τον μάνατζέρ του, αυτό θα άλλαζε άμεσα τις συνθήκες της καριέρας του. Δηλώνει ότι θα θεωρούσε τιμή του να συνεργαστεί ξανά με δημιουργούς τέτοιου βεληνεκούς.

Τέλος, τον περασμένο Φεβρουάριο ο Spacey είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς του Guy Pearce, συμπρωταγωνιστή του στο L.A. Confidential, ότι τον είχε «στοχοποιήσει», απαντώντας μέσω βίντεο με τη φράση «Grow up, you are not a victim».