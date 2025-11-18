Ο Tom Cruise κερδίζει επιτέλους Όσκαρ: Ο θρίαμβος στα Governors Awards

Ο Tom Cruise τιμήθηκε τελικά με Όσκαρ, λαμβάνοντας ένα Τιμητικό Αγαλματίδιο για όλη τη συμβολή του στην έβδομη τέχνη.

Ο σταρ είχε βρεθεί στο παρελθόν κοντά στο βραβείο με τρεις υποψηφιότητες για τις ερμηνείες του στα Born On The Fourth Of July, Jerry Maguire και Magnolia, καθώς και με μία υποψηφιότητα παραγωγής για το Top Gun: Maverick, χωρίς όμως να έχει κερδίσει.

Το βραβείο του το απένειμε ο σκηνοθέτης Alejandro G. Iñárritu στα Governors Awards, σε μια τελετή που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα συγκινητική.

Ο Cruise αφηγήθηκε στην ομιλία του ότι η αγάπη του για το σινεμά ξεκίνησε όταν ήταν παιδί, σε μια σκοτεινή κινηματογραφική αίθουσα, όπου η δέσμη φωτός από τον προβολέα τού άνοιξε έναν κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν που γνώριζε. Περιέγραψε ότι εκείνη η πρώτη εμπειρία του γέννησε μια δίψα για περιπέτεια, για γνώση και για κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Τόνισε επίσης ότι το σινεμά τού άνοιξε τα μάτια και τη φαντασία, δίνοντάς του την αίσθηση ότι η ζωή μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια που τότε πίστευε ότι είχε. Ανέφερε ότι από εκείνη τη στιγμή ακολούθησε αυτό το «φως», το οποίο τον οδήγησε σε μια διαδρομή γεμάτη δημιουργικότητα.

Όπως σημειώθηκε, ο Cruise μίλησε για τη δύναμη του κινηματογράφου να ενώνει τους ανθρώπους, να τους κάνει να γελούν, να ελπίζουν και να ονειρεύονται μαζί. Εξήγησε ακόμη ότι το σινεμά είναι δημιούργημα κοινοτήτων και εξήρε τους συνεργάτες του που βοήθησαν να χτιστούν ολόκληροι κόσμοι μέσα από τη φαντασία τους.

Στο τέλος της ομιλίας του, κάλεσε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του να σηκωθούν, τονίζοντας ότι τους κουβαλούσε σε κάθε καρέ κάθε ταινίας του. Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει νέες φωνές και να προστατεύει όσα κάνουν τον κινηματογράφο ξεχωριστό, λέγοντας με χιούμορ ότι ελπίζει να το κάνει χωρίς πολλά ακόμη σπασμένα κόκαλα.