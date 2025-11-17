Νέα συνεργασία στον ορίζοντα; Η Dakota Johnson «προτείνει» στον Γιώργο Λάνθιμο να κάνει ένα διάλειμμα από τις δουλειές με την Emma Stone

Η Dakota Johnson ανέλαβε ρόλο συντονίστριας σε συζήτηση γύρω από την ταινία Bugonia, έχοντας δίπλα της τους Emma Stone, Jesse Plemons και τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, ενώ —όπως ανέφερε με χιούμορ— δεν ήταν απολύτως βέβαιη ότι είχε επιλεγεί για «σωστούς λόγους». Η ηθοποιός φέρεται να σχολίασε πως είχε δει την ταινία δύο φορές μέσα σε 24 ώρες, αλλά συνέχισε να εξηγεί στο κοινό ότι αισθανόταν «το λάθος άτομο» για να συντονίσει τη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Johnson φάνηκε να πειράζει τον Λάνθιμο για το γεγονός ότι το Bugonia αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του με την Emma Stone, ύστερα από τις ταινίες The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness. Φέρεται μάλιστα να τον ρώτησε, με παιχνιδιάρικη διάθεση, αν «γνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, ίσως και πολύ κοντά του». Η Stone, γελώντας, τον ενθάρρυνε να ακούσει το «pitch» της Johnson, η οποία υπενθύμισε αστειευόμενη ότι είχε ήδη προσπαθήσει στο παρελθόν χωρίς επιτυχία.

Η Johnson φέρεται επίσης να επαίνεσε τη Stone για τη δραστική μεταμόρφωσή της στην ταινία — ξυρισμένο κεφάλι, σκηνές καλυμμένες με κρέμες ή αίμα — σχολιάζοντας πως «λίγοι άνθρωποι δείχνουν τόσο όμορφοι σε τέτοιες συνθήκες». Η Stone της απάντησε αστειευόμενη ότι «φλερτάρει».

Ο Jesse Plemons φέρεται να μίλησε για την εμπειρία του με τα hair extensions που φορούσε για τον ρόλο του συνωμοσιολόγου χαρακτήρα του, εξηγώντας ότι ο Lanthimos γελούσε κάθε φορά που τον έβλεπε, κάτι που τον έκανε να αναρωτιέται αν «ήταν καλό σημάδι».

Σε σχέση με το μεγάλο twist της ταινίας, η Stone συζήτησε την πρόκληση του να παίξει μια ηρωίδα που πρέπει να «δουλεύει» το ίδιο αποτελεσματικά και στη δεύτερη θέαση, όταν πια το κοινό γνωρίζει την ανατροπή. Ανέφερε ότι δεν ήταν σίγουρη για το αν αυτό λειτούργησε απόλυτα, αλλά χαρακτήρισε τη διαδικασία «εξαιρετικά διασκεδαστική».

Προς το τέλος, η Johnson είπε αστειευόμενη ότι «μετανιώνει» που ανέλαβε τον ρόλο της συντονίστριας και ότι δεν πρόκειται «να το ξανακάνει», με τη Stone να την έχει ήδη προειδοποιήσει. Ο Plemons προσπάθησε να την καθησυχάσει λέγοντας ότι «δεν ήταν τόσο κακό», ενώ ο Λάνθιμος την πείραξε, λέγοντας ότι ήταν «η τρίτη καλύτερη moderατόρισσα της βραδιάς». Η Johnson απάντησε ότι αυτό είναι «τεράστιο επίτευγμα» και πρόσθεσε γελώντας πως «θα πάει περιοδεία» με την ομάδα.