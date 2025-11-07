Το πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας "Michael" φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον θρύλο του Michael Jackson

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ταινία σκηνοθετεί ο Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), ενώ το σενάριο υπογράφει ο John Logan (Gladiator, Skyfall). Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον Jaafar Jackson, ανιψιό του ίδιου του Michael, ο οποίος —όπως αναφέρουν οι δημιουργοί— προσφέρει μια αυθεντική ερμηνεία που «συνδέει τη νέα γενιά με τον μύθο της ποπ».

Ο Colman Domingo υποδύεται τον Joe Jackson, τον αυστηρό πατέρα του καλλιτέχνη, ενώ η Nia Long (Empire, Boyz n the Hood) ενσαρκώνει τη μητέρα του, Katherine Jackson. Ο Miles Teller έχει αναλάβει τον ρόλο του John Branca, του δικηγόρου και διαχειριστή της περιουσίας του Jackson, ο οποίος είναι επίσης παραγωγός της ταινίας.

Όπως αποκαλύπτει το trailer, ο Michael Jackson παρουσιάζεται να συνεργάζεται με τον Quincy Jones στο στούντιο, την εποχή του Thriller, ενώ εναλλάσσονται πλάνα από συναυλίες και σκηνές λατρείας από το κοινό του. Η επίσημη περίληψη σημειώνει ότι το Michael «διερευνά το ταξίδι του παγκόσμιου σούπερ σταρ προς τη φήμη, προσφέροντας μια βαθιά προσωπική ματιά στη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών».

Η παραγωγή έρχεται 17 χρόνια μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία 50 ετών, από οξεία δηλητηρίαση προποφόλης. Ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες χαρακτήρισε τον θάνατο ανθρωποκτονία, ενώ ο γιατρός του, Conrad Murray, καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η ταινία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland, Dan Reed, έχει δηλώσει ότι θεωρεί το νέο φιλμ «μια προσπάθεια εξιδανίκευσης ενός ανθρώπου που κακοποίησε παιδιά». Ο Reed αποκάλυψε ότι διάβασε ένα πρώιμο σενάριο όπου οι κατηγορίες παρουσιάζονται ως ψευδείς, σχολιάζοντας πως η αφήγηση «θυμίζει υπερβολικά την εκδοχή που θα ήθελε να προβάλει ο John Branca».

Ο Colman Domingo έχει υπερασπιστεί ανοιχτά το πρότζεκτ, δηλώνοντας ότι «ο καθένας έχει μια ιστορία να πει» και ότι η ταινία Michael θα παρουσιάσει «τον πολύπλοκο άνθρωπο πίσω από τον σταρ».