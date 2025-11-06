Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή – Προβολές, masterclass, συζήτηση και 3D film installation στη Στέγη

Γερμανός κινηματογραφιστής. Ποιητής του ανοιχτού δρόμου. Υποψήφιος για Όσκαρ τέσσερις φορές. Βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. Η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Βιμ Βέντερς, τον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του, με ένα masterclass του ίδιου στη Μικρή Σκηνή και μια συζήτησή του με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου στην Κεντρική Σκηνή, προβολές ταινιών σε όλη τη Στέγη, αλλά και ένα 3D film installation εμπνευσμένο από τον Edward Hopper στο +3.

Ο Βιμ Βέντερς κινηματογραφεί τον κόσμο σαν να τον βλέπει για πρώτη φορά. Από το Παρίσι, Τέξας έως Τα φτερά του έρωτα, ο κόσμος του σπουδαίου Γερμανού κινηματογραφιστή δεν τρέχει με ρυθμούς καθημερινότητας, αλλά δίνει χώρο για να περιπλανηθείς. Οι ήρωές του, σιωπηλοί πολλές φορές, παρατηρούν τα μικρά και μεγάλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. Οι ταινίες του βοηθούν τους θεατές να αναπνεύσουν και αυτό το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του από 14 έως 16 Νοεμβρίου στη Στέγη μάς υπενθυμίζει πως το βασικό συστατικό της ζωής βρίσκεται σε σιωπές, βλέμματα και διαδρομές. Ακολουθώντας τα ταξίδια των περιπλανώμενων που αναζητούν τον εαυτό τους, από το Αμβούργο έως το Χόλιγουντ και από τις πιο σκληρές πραγματικότητες έως τον μαγευτικό κόσμο των ονείρων, ο Βιμ Βέντερς προσγειώνεται με έναν ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο στη Στέγη.

Ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα έρχεται να καταλάβει ολόκληρο το κτίριο της Στέγης με προβολές 13 ταινιών του, ένα masterclass και μια συζήτηση με τον μεγάλο δημιουργό, αλλά και ένα 3D short film installation που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η τριλογία του δρόμου συναντάει το Δωμάτιο 666 και τον Αμερικανό φίλο τα παιχνίδια του φωτός (“Somebody Comes into the Light”), και της σκέψης του (“Reverse Angle”). Οι «κρυφές» μικρού μήκους ταινίες του Βέντερς συναντούν τους ζωντανούς πια πίνακες του σπουδαίου Αμερικανού ζωγράφου Edward Hopper, ενώ οι βραβευμένες ταινίες του διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή επιφυλάσσουν μια μικρή έκπληξη με το 5ωρο director’s cut του Μέχρι το τέλος του κόσμου σε ειδική προβολή για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ο Βέντερς έγινε διεθνώς γνωστός το 1984 με την κυκλοφορία της ταινίας “Paris, Texas” («Παρίσι, Τέξας»), το σενάριο της οποίας συνυπέγραψε ο Sam Shepard. Αυτό το μελοδραματικό έργο, για έναν άνδρα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ που αισθάνεται σωματικά και πνευματικά καταρρακωμένος, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών. Τρία χρόνια αργότερα ο Βέντερς απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στις Κάννες για την καθηλωτικά όμορφη ταινία “Der Himmel über Berlin” («Ο Παράδεισος πάνω από το Βερολίνο», αγγλ. τίτλος “Wings of Desire”, ελλ. τίτλος «Τα φτερά του έρωτα»), στην οποία άγγελοι περιπλανιούνται στο σύγχρονο Βερολίνο.

Παρασκευή | Συζήτηση, Προβολές І 20:00 — 00:00 І Κεντρική Σκηνή, Φουαγιέ 3ου ορόφου

Σάββατο | Masterclass, Προβολές І 17:00 — 01:00 І Μικρή Σκηνή, -1, Φουαγιέ 3ου ορόφου

Κυριακή | Προβολές І 17:00 — 01:00 І Μικρή Σκηνή, -1, Φουαγιέ 3ου ορόφου

Πρόγραμμα

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:00 | Wim Wenders – Σε μια συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου

21:30 | Παρίσι, Τέξας (1984), σε αποκατεστημένη έκδοση 4Κ, Διάρκεια: 2 ώρες και 27 λεπτά

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μικρή Σκηνή

17:00–18:00 | Masterclass με τον Βιμ Βέντερς

18:30 | Room 666 (1982), Διάρκεια: 50 λεπτά

19:30 | Τα φτερά του έρωτα (1987), Διάρκεια: 2 ώρες και 8 λεπτά

21:45 | Ένας Αμερικανός φίλος (1977), Διάρκεια: 2 ώρες και 7 λεπτά

- 1 / Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης

18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα και 9 λεπτά

20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), Διάρκεια: 5 ώρες

Στο φουαγιέ του 3ου

Two or three things I know about Edward Hopper

Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης

3D Short Film / Installation, Διάρκεια: 14 λεπτά

Slots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Μικρή Σκηνή

17:00 | Η Αλίκη στις πόλεις (1974), Διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά

19:00 | Λάθος κίνηση (1975), Διάρκεια: 1 ώρα και 43 λεπτά

21:00 | Στο πέρασμα του χρόνου (1976), Διάρκεια: 2 ώρες και 55 λεπτά

- 1 / Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης

18:30 | Προβολή ταινιών μικρού μήκους του Βιμ Βέντερς, Διάρκεια: 1 ώρα και 9 λεπτά

20:00 | Μέχρι το τέλος του κόσμου (1994, Director’s Cut), Διάρκεια: 5 ώρες

Στο φουαγιέ του 3ου

Two or three things I know about Edward Hopper

Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης

3D Short Film / Installation, Διάρκεια: 14 λεπτά

Slots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Masterclass με τον Wim Wenders

Σάββατο І 17:00–18:00 І Μικρή Σκηνή

Με πάνω από 50 χρόνια φιλμογραφίας, ο κορυφαίος δημιουργός ταινιών όπως το «Παρίσι, Τέξας» και «Τα φτερά του έρωτα», αλλά και το πιο πρόσφατο “Perfect Days”, προσφέρει ένα masterclass σε επαγγελματίες του σινεμά, φοιτητές σχολών κινηματογράφου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο του.

Ποιο είναι το μέλλον του σινεμά για τον Βιμ Βέντερς; Τι είναι εκείνο που τον εμπνέει ανά τα χρόνια; Πώς επιλέγει τα τοπία που επιθυμεί να κινηματογραφήσει; Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη, ο κορυφαίος auteur Βιμ Βέντερς –πολυβραβευμένος δημιουργός εμβληματικών ταινιών, ο οποίος έχει εμπνεύσει με το έργο του πάνω από τρεις γενιές– έρχεται στη Μικρή Σκηνή για ένα μοναδικό masterclass, διάρκειας μίας ώρας.

Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία, τις εμπειρίες του μέσα από γυρίσματα σε διεθνή και πολύ ετερόκλητα περιβάλλοντα και τη δύναμη και επιδραστικότητα που είχε και συνεχίζει να έχει το σινεμά του. Ο ίδιος θα μοιραστεί με τα συμμετέχοντα άτομα οπτικό υλικό πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για την τέχνη του σινεμά σε όλο τον κόσμο.

Εγκατάσταση

Two or three things I know about Edward Hopper | του Wim Wenders

Τρισδιάστατη φιλμική εγκατάσταση

Διάρκεια: 14΄

Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2025, φουαγιέ 3ου ορόφου, Στέγη

Slots: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 / Eλεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσης

Η εμβυθιστική τρισδιάστατη εγκατάσταση του Βιμ Βέντερς, που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση “Edward Hopper” στο Fondation Beyeler της Ελβετίας το 2020, προσκαλεί τους θεατές «να μπουν στον κόσμο» του Χόπερ. Αντί να αναπαράγει τους πίνακές του, ο Βέντερς δημιουργεί ατμόσφαιρες, προοπτικές και κινηματογραφικούς χώρους που αντανακλούν τον διαρκή διάλογο του Χόπερ με τον κινηματογράφο. Το έργο είναι ένας φόρος τιμής, ένας διαλογισμός και μια σύγχρονη δήλωση για έναν από τους πιο κινηματογραφικούς ζωγράφους του 20ού αιώνα.

Σημείωμα του δημιουργού

«Η γοητεία που μου ασκεί ο Έντουαρντ Χόπερ ανάγεται σε μια από τις πρώτες μου επισκέψεις στη Νέα Υόρκη, όταν είδα αρκετούς πίνακές του στο Μουσείο Whitney και στο ΜοΜΑ. Αυτό συνέβη κάπου τη δεκαετία του 1970. Η τέχνη του αποκαλύπτει με τέτοιον τρόπο την πολύτιμη αξία της στιγμής –που εκδηλώνεται στα χρώματά του και σε μια θεατρική αίσθηση φωτοσκίασης– που πάντα ένιωθα ότι οι λέξεις δεν αρκούσαν, οι φωτογραφίες δεν αρκούσαν, ακόμη και οι κινούμενες εικόνες δεν αρκούσαν (παρότι ο ίδιος ήταν μέγας κινηματογραφόφιλος) για να εκφράσουν την επίδραση της τέχνης του στο έργο και την ευαισθησία μου. Δεν σκοπεύω να αναπαράγω κανέναν πίνακα του Χόπερ, αλλά να δημιουργήσω “τον κόσμο του” με τη μοναδική του ατμόσφαιρα». – Wim Wenders

Λίγα λόγια για τον Wim Wenders

Ο Βιμ Βέντερς (γενν. 1945, Ντίσελντορφ) έγινε διεθνώς γνωστός ως ένας από τους πρωτεργάτες του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970. Σήμερα, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Το έργο του ως σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού, φωτογράφου και συγγραφέα περιλαμβάνει πολυβραβευμένες ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, εκθέσεις φωτογραφίας που έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολυάριθμα φωτογραφικά βιβλία, βιβλία για τον κινηματογράφο και συλλογές κειμένων. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο με τη σύζυγό του, Donata Wenders.

Οι ταινίες του, “Paris, Texas” («Παρίσι, Τέξας», 1984) και “Wings of Desire” («Τα φτερά του έρωτα», 1987), αποτελούν σήμερα μέρος του διεθνούς κανόνα της κινηματογραφικής κληρονομιάς, όπως και τα πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ του, “Pina”, “Buena Vista Social Club” και “The Salt of the Earth” («Το αλάτι της γης»).

Οι δύο πιο πρόσφατες ταινίες του έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ των Καννών το 2023: το “Anselm”, το 3D ντοκιμαντέρ του για τον Anselm Kiefer, και η ιαπωνική παραγωγή μεγάλου μήκους “Perfect Days” («Υπέροχες μέρες»), για την οποία ο πρωταγωνιστής Kōji Yakusho έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στις Κάννες. Η ταινία “Perfect Days” έγινε η πιο επιτυχημένη ταινία του σε διεθνές επίπεδο και ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους το 2024.

Το 2012, ο Βιμ και η Ντονάτα Βέντερς ίδρυσαν το Wim Wenders Foundation στη γενέτειρα πόλη του Βέντερς, το Ντίσελντορφ. Αυτό το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα έχει συγκεντρώσει το κινηματογραφικό, φωτογραφικό και λογοτεχνικό έργο του καλλιτέχνη, παρέχοντας μόνιμη πρόσβαση του κοινού σε αυτό. Μεταξύ άλλων, το ίδρυμα αποκαθιστά τις ταινίες του σε ψηφιακά master τελευταίας τεχνολογίας. Το Wim Wenders Foundation ασχολείται επίσης με την κινηματογραφική εκπαίδευση σε σχολεία και υποστηρίζει, σε συνεργασία με το Film- und Medienstiftung, Nordrhein-Westfalen (Ίδρυμα Κινηματογράφου και Μέσων Ενημέρωσης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), την προώθηση νέων ταλέντων στον τομέα της καινοτόμου κινηματογραφικής αφήγησης με την υποτροφία Wim Wenders. Το ίδρυμα διευθύνεται από την Claire Brunel και τη Hella Wenders.

Το Wenders Images είναι το φωτογραφικό στούντιο του Βιμ και της Ντονάτα Βέντερς, το οποίο παράγει και επιμελείται τα φωτογραφικά έργα και των δύο καλλιτεχνών με τη μορφή εκθέσεων και εκδόσεων. Είναι επίσης ο χώρος όπου δημιουργούνται τα καλλιτεχνικά κινηματογραφικά πρότζεκτ και οι εγκαταστάσεις τους. Το Wenders Images διευθύνεται από την Keiko Tominaga.

Η Road Movies ιδρύθηκε το 1976 από τον Βιμ Βέντερς. Η εταιρεία με έδρα το Βερολίνο έχει αναλάβει την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή σε πάνω από εκατό ταινίες σινεφίλ του Βέντερς και άλλων σκηνοθετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δημιουργικά ντοκιμαντέρ και 3D παραγωγές. Από το 2024, διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας είναι ο Marc Schmidheiny και ο ίδιος ο Βέντερς.

Εισιτήρια

Έναρξη προπώλησης: 25 Οκτωβρίου 2025, 17:00

Συζήτηση: 28 €, 25 €, 20 €, 15 €, 10 €

Masterclass: 40 €, 25 €, 10 €

Προβολές στην Κεντρική και τη Μικρή Σκηνή: 8 €, 6,40 €, 5,60 €, 5 €

Προβολές στο -1 και στο φουαγιέ του 3ου ορόφου: Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης

H συζήτηση ανάμεσα στον Βιμ Βέντερς και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 20:00 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Το masterclass του Wim Wenders στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

Τις προβολές ταινιών θα προλογίσουν κινηματογραφιστές και άνθρωποι του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου.

Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή | Προβολές, masterclass, συζήτηση και 3D film installation — Συζήτηση, Masterclass, Προβολές ταινιών | Ίδρυμα Ωνάση