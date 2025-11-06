Ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz επιστρέφουν στο "The Mummy"

Η Universal Pictures ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή του The Mummy, με τους Brendan Fraser και Rachel Weisz σε συζητήσεις για να ξαναζωντανέψουν τους ρόλους που τους καθιέρωσαν στο Χόλιγουντ.

news.team

Η νέα ταινία δεν θα είναι reboot αλλά άμεση συνέχεια των δύο πρώτων, αγνοώντας τα γεγονότα του τρίτου μέρους. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η ομάδα Radio Silence (Ready or Not, Scream 5, Scream 6), γνωστή για τη μοντέρνα της προσέγγιση στο είδος του τρόμου ενώ το σενάριο υπογράφει ο David Coggeshall.

Η αρχική ταινία The Mummy (1999), σε σκηνοθεσία του Stephen Sommers, συνδύασε την ατμόσφαιρα των κλασικών ταινιών τρόμου της Universal με την περιπέτεια τύπου Indiana Jones. Ο Brendan Fraser ενσάρκωσε τον θαρραλέο κυνηγό θησαυρών Rick O’Connell, ενώ η Rachel Weisz κέρδισε το κοινό ως η τολμηρή βιβλιοθηκάριος Evelyn Carnahan. Μαζί, ταξίδεψαν στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920 για να ανακαλύψουν έναν αρχαίο τάφο — και κατά λάθος ξύπνησαν μια κατάρα χιλιάδων ετών. Με έσοδα πάνω από 422 εκατ. δολάρια, η ταινία έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα franchises της Universal.

Ο Fraser, μετά το βραβευμένο με Όσκαρ The Whale, και η Weisz, που ξεχώρισε σε Dead Ringers και Black Widow, ετοιμάζονται να ξαναφέρουν την αρχαία κατάρα στη μεγάλη οθόνη.

 

