Η Renée Zellweger επιστρέφει στο σινεμά με το ψυχολογικό θρίλερ "Phantom Son" του David Yates

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες η Renee Zellweger πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να συμμετάσχει στην παραγωγή του θρίλερ Phantom Son, σε σκηνοθεσία του David Yates και η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026.

Το Phantom Son επικεντρώνεται σε μια νεαρή δραπέτισσα ονόματι Ronnie, η οποία βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Audrey (την οποία υποδύεται η Zellweger), μιας γυναίκας που ζει με το τραύμα της απαγωγής του γιου της πριν από είκοσι χρόνια. Καθώς η Audrey αρχίζει να πείθεται ότι η Ronnie είναι στην πραγματικότητα το χαμένο της παιδί, η σχέση τους εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ψευδαισθήσεων και εμμονής, όπου η αλήθεια και η απάτη μπλέκονται αξεδιάλυτα.

Σε κοινή τους δήλωση, η Zellweger και η συμπαραγωγός Carmella Casinelli ανέφεραν ότι το Phantom Son είναι ένα «σπάνιο κινηματογραφικό εύρημα με τη δύναμη να συγκινήσει ένα ευρύ κοινό», τονίζοντας ότι είναι ενθουσιασμένες που βλέπουν το πρότζεκτ να παίρνει μορφή με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα. Όπως πρόσθεσαν, με τον David Yates στο τιμόνι και την AGC Studios στο πλευρό τους, είναι αποφασισμένες να παραδώσουν «κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Ο David Yates είναι γνωστός για τη σκηνοθεσία των τελευταίων τεσσάρων ταινιών της σειράς Harry Potter, καθώς και των Fantastic Beasts και The Legend of Tarzan. Από την άλλη, η Renée Zellweger έχει πρωταγωνιστήσει σε πολυβραβευμένες ταινίες όπως Judy, Bridget Jones: Mad About the Boy, Cold Mountain και Chicago.