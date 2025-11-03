Νέες προσθήκες στο καστ των Beatles biopics από τον Sam Mendes

Ο σκηνοθέτης Sam Mendes, γνωστός για ταινίες όπως 1917, Skyfall και American Beauty, πρόκειται να δημιουργήσει τέσσερις ξεχωριστές βιογραφικές ταινίες (biopics), καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των Beatles. Το φιλόδοξο project, με τίτλο The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2028 και ήδη έχει προκαλέσει έντονη κινηματογραφική ανυπομονησία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Harris Dickinson έχει αναλάβει τον ρόλο του John Lennon, ο Paul Mescal θα ενσαρκώσει τον Paul McCartney, ενώ οι Joseph Quinn και Barry Keoghan θα υποδυθούν τους George Harrison και Ringo Starr αντίστοιχα.

Η Sony Pictures φέρεται να έχει επιβεβαιώσει ότι η τετράκις υποψήφια για Όσκαρ Saoirse Ronan (Lady Bird, Brooklyn) θα παίξει τη Linda McCartney, ενώ η Aimee Lou Wood (The White Lotus, Film Club) θα ενσαρκώσει τη Pattie Boyd, σύντροφο του George Harrison. Παράλληλα, η Anna Sawai (Shogun) θα υποδυθεί τη Yoko Ono και η Mia McKenna-Bruce (How To Have Sex) τη Maureen Starkey, σύζυγο του Ringo Starr.

Ο Mendes φέρεται να δήλωσε ότι θεωρεί τις Maureen, Linda, Yoko και Pattie τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που κατάφερε να συγκεντρώσει μερικές από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του σύγχρονου κινηματογράφου για αυτό το εγχείρημα.

Κυκλοφορούν επίσης φήμες ότι ο James Norton (Happy Valley, House Of Guinness) ενδέχεται να υποδυθεί τον μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Πηγές αναφέρουν πως οι ταινίες αυτές θα είναι οι πρώτες στις οποίες οι Beatles και οι οικογένειές τους έχουν παραχωρήσει πλήρη δικαιώματα μουσικής και βιογραφικού υλικού για κινηματογραφική χρήση. Οι τέσσερις παραγωγές θα κυκλοφορήσουν διαδοχικά και θα «διασταυρώνονται» αφηγηματικά, προσφέροντας μια πολυδιάστατη αφήγηση της ιστορίας του θρυλικού συγκροτήματος.

Η ιστορία του Paul και της Linda McCartney αναμένεται να καλύψει τη γνωριμία τους το 1967, τον γάμο τους το 1969 και τη συνεργασία τους στο συγκρότημα Wings μετά τη διάλυση των Beatles. Παράλληλα, η σχέση του John Lennon με τη Yoko Ono θα παρουσιάσει τη γνωριμία τους το 1966 σε έκθεση τέχνης στο Λονδίνο και τον γάμο τους το 1969.

Η Pattie Boyd και ο George Harrison γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day’s Night το 1964 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, ενώ η Boyd αργότερα παντρεύτηκε τον Eric Clapton. Ο Ringo Starr και η Maureen Starkey γνωρίστηκαν το 1962, παντρεύτηκαν το 1965 και παρέμειναν μαζί μέχρι το 1975.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Paul Mescal αποκάλυψε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος στα biopics και πως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τον Paul McCartney, τον οποίο χαρακτήρισε ως «εξαιρετικό άνθρωπο». Ο ηθοποιός ανέφερε ότι το να περάσει χρόνο μαζί του ήταν «μια απίστευτη εμπειρία».

Από την πλευρά του, ο Barry Keoghan φέρεται να περιέγραψε τη γνωριμία του με τον Ringo Starr ως ιδιαίτερα συγκινητική, λέγοντας ότι ένιωσε νευρικότητα μπροστά του. Όπως ανέφερε, ο στόχος του είναι να τον «ανθρωποποιήσει» και να αποδώσει τα συναισθήματά του με ειλικρίνεια, χωρίς απλή μίμηση.

Με τέτοιο καστ και σκηνοθετική υπογραφή του Sam Mendes, τα Beatles biopics προμηνύονται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κινηματογραφικά γεγονότα της δεκαετίας, συνδυάζοντας μουσική, ιστορία και σπουδαίες ερμηνείες.