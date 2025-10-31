Η Olivia Wilde ενώνει δυνάμεις με τον Pedro Pascal στο νέο δράμα "Behemoth!"

Το Behemoth! σηματοδοτεί την επιστροφή του Gilroy στη μεγάλη οθόνη μετά την επιτυχία της σειράς Andor, η οποία του χάρισε υποψηφιότητα για Emmy. Ο σκηνοθέτης υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και την παραγωγή της ταινίας ενώ τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στην εβδομάδα στο Λος Άντζελες.

Αν και η Searchlight Pictures δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημη πλοκή, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το Behemoth! περιγράφεται ως «μια ερωτική επιστολή στη μουσική των ταινιών και στους ανθρώπους που τη δημιουργούν». Η ιστορία ακολουθεί έναν μουσικό — τον οποίο υποδύεται ο Pedro Pascal — που προέρχεται από οικογένεια μουσικών και επιστρέφει στο Λος Άντζελες. Η Olivia Wilde θα υποδυθεί την πρώην σύντροφό του, σε έναν ρόλο γεμάτο ένταση και συναισθηματικό βάθος.

Η Wilde συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα νέα της πρότζεκτ. Ετοιμάζει το The Invite, ένα δυνατό δράμα σχέσεων που σκηνοθέτησε η ίδια και στο οποίο πρωταγωνιστεί δίπλα στους Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton. Πρόσφατα εμφανίστηκε στη σειρά του Rogen για το Apple TV+, The Studio, ενώ η τελευταία της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στο Babylon του Damien Chazelle και στο Don’t Worry Darling, που επίσης σκηνοθέτησε η ίδια.