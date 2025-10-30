Το μάθημα δημιουργικής ελευθερίας που ο Ethan Hawke πήρε από τον Robin Williams στα γυρίσματα του "Dead Poets Society"

Σύμφωνα με όσα είπε ο Hawke, το να βλέπει τον σκηνοθέτη Peter Weir να καθοδηγεί τον Robin Williams ήταν μια εμπειρία που τον σημάδεψε. Όπως ανέφερε, ο Williams ήταν ήδη ένας «κωμικός ιδιοφυΐα», όμως τότε η δραματική υποκριτική ήταν κάτι νέο γι’ αυτόν. Ο ηθοποιός θυμήθηκε πως βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους δύο καθώς συζητούσαν για την ερμηνεία και πως αυτή η στιγμή «ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται».

Ο Hawke αποκάλυψε επίσης ότι ο Robin Williams συχνά δεν ακολουθούσε το σενάριο της ταινίας Dead Poets Society. Όπως είπε, αν του ερχόταν μια ιδέα, την υλοποιούσε αμέσως, χωρίς να ζητήσει άδεια. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, του άνοιξε έναν εντελώς νέο τρόπο σκέψης — ότι μπορείς να “παίζεις” δημιουργικά και να εξερευνάς ελεύθερα τον ρόλο σου, αρκεί να υπηρετείς τους στόχους της ιστορίας. Ο Peter Weir, όπως τόνισε, ενθάρρυνε αυτή την ελευθερία, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα παρέμενε πιστό στο πνεύμα του σεναρίου.

Ο ηθοποιός σημείωσε ακόμη πως εντυπωσιάστηκε από τον αμοιβαίο σεβασμό που έδειχναν ο Weir και ο Williams, παρά το γεγονός ότι είχαν πολύ διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Σύμφωνα με τον Hawke, οι δύο άνδρες δεν έκριναν ούτε συγκρούονταν μεταξύ τους, αλλά συνεργάζονταν με δημιουργικότητα και ανοιχτό πνεύμα. «Εκεί βρίσκεται η ουσία της σπουδαίας συνεργασίας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «δεν χρειάζεται να είσαι ίδιος με κάποιον για να δουλέψεις μαζί του — χρειάζεται μόνο να έχεις σεβασμό και διάθεση για κοινή δημιουργία».

Η ταινία Dead Poets Society παρουσιάζει την ιστορία του καθηγητή John Keating (τον οποίο υποδύεται ο Williams), που επιστρέφει το 1959 στο φημισμένο οικοτροφείο της Νέας Αγγλίας όπου υπήρξε μαθητής, χρησιμοποιώντας την ποίηση για να εμπνεύσει τους μαθητές του να εκφράζονται ελεύθερα και να ακολουθούν τα όνειρά τους.

Η ταινία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ ο Robin Williams ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου και ο Peter Weir για Καλύτερη Σκηνοθεσία. Το Dead Poets Society προτάθηκε επίσης για Καλύτερη Ταινία, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα πιο εμπνευσμένα έργα του παγκόσμιου κινηματογράφου.