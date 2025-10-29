Ο Guillermo Del Toro σχεδιάζει τη δική του εκδοχή του "Phantom Of The Opera"

Σύμφωνα με δηλώσεις του Guillermo Del Toro, ο διάσημος σκηνοθέτης εξέφρασε την επιθυμία του να γυρίσει μια ταινία βασισμένη στο Phantom Of The Opera. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ιστορία που θεωρεί «κλασική», αλλά θα ήθελε να την αφηγηθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με το προσωπικό του όραμα.

Ο Del Toro, ο οποίος πρόσφατα είδε τη διασκευή του Frankenstein της Mary Shelley να αποσπά διθυραμβικές κριτικές, δήλωσε ότι ήδη έχει μερικές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει την ιστορία του Phantom Of The Opera, αλλά προς το παρόν επικεντρώνεται σε δύο νέα projects — ένα που αφορά το είδος του εγκλήματος και ένα που σχετίζεται με το stop motion animation.

Η υπόθεση του Phantom Of The Opera επικεντρώνεται σε έναν παραμορφωμένο μουσικό ιδιοφυή που ζει κάτω από την Όπερα του Παρισιού και ερωτεύεται μια νεαρή σοπράνο. Ο ήρωας παλεύει με τα συναισθήματά του και ανταγωνίζεται τον παιδικό της φίλο για την καρδιά της.

Ο Del Toro φαίνεται να αντλεί έμπνευση από προηγούμενες κινηματογραφικές διασκευές, όπως εκείνη του Joel Schumacher το 2004 με πρωταγωνιστή τον Gerard Butler, αλλά σκοπεύει να προσθέσει τη δική του σκοτεινή, ονειρική αισθητική στο έργο.

Αν τελικά προχωρήσει η κινηματογραφική μεταφορά του Phantom Of The Opera, αυτή θα ενταχθεί στο πλούσιο γοτθικό σύμπαν του Del Toro, δίπλα σε έργα όπως τα Pan’s Labyrinth και Pinocchio.

Η πρόσφατη επιτυχία του Frankenstein επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δύναμη του Del Toro στο είδος του dark fantasy. Η ταινία απέσπασε 13λεπτo standing ovation στο Φεστιβάλ Βενετίας και χαρακτηρίστηκε ως «ένας τέλειος γοτθικός συνδυασμός» και «οδυνηρά υπέροχη».

Ο Oscar Isaac πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Victor Frankenstein, ενώ ο Jacob Elordi ενσαρκώνει το Τέρας. Το καστ συμπληρώνουν οι Mia Goth (Pearl), Christoph Waltz (Django Unchained) και Felix Kammerer (All Quiet On The Western Front). Η προσεγμένη σκηνογραφία της Tamara Deverell και τα εντυπωσιακά κοστούμια της Kate Hawley έχουν ήδη ξεχωρίσει, με πολλούς να προβλέπουν ότι θα λάβουν υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ.

Με την πρόθεσή του να επαναφέρει το Phantom Of The Opera στη μεγάλη οθόνη, ο Guillermo Del Toro φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει να διευρύνει το σκοτεινό, μαγευτικό του σύμπαν — εκεί όπου το δράμα, η αισθητική και η φαντασία συναντιούνται με απαράμιλλη κινηματογραφική μαεστρία.