Ο Bruce Springsteen σχεδιάζει τη συνέχεια του "Deliver Me From Nowhere"

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Scott Cooper σε συνέντευξή του στο Variety, ο The Boss έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο μιας νέας ταινίας. Ο Cooper ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «αν μπορούν να γίνουν τέσσερις ταινίες για τους Beatles, τότε σίγουρα υπάρχουν αρκετές ιστορίες για περισσότερες από μία ταινίες για τον Bruce Springsteen».

Η ταινία Deliver Me From Nowhere, με πρωταγωνιστή τον Jeremy Allen White, εστιάζει στη δημιουργία του άλμπουμ Nebraska (1982), όταν ο Springsteen αντιμετώπιζε την κατάθλιψη και τις δύσκολες μνήμες από την παιδική του ηλικία. Σύμφωνα με τον Cooper, η ζωή του καλλιτέχνη «έχει τόσα κεφάλαια που αξίζουν κινηματογραφική μεταφορά», ενώ τόνισε ότι ο Springsteen «αγάπησε το φιλμ και ένιωσε άνετα με το γεγονός ότι κάποιος αφηγήθηκε ένα τόσο οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής του».

Το Deliver Me From Nowhere έκανε πρεμιέρα στις 24 Οκτωβρίου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Σε δική του συνέντευξη στο NME, ο Jeremy Allen White αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Springsteen ήταν καθοριστική. Ο ηθοποιός ανέφερε πως την πρώτη φορά που ηχογράφησε το Nebraska στο σετ, ήξερε ότι ο μουσικός βρισκόταν εκεί, αλλά απέφυγε να τον δει για να παραμείνει συγκεντρωμένος. «Με βρήκε μετά, με κοίταξε στα μάτια, με αγκάλιασε και με κράτησε», είπε. «Αυτό μου έδωσε απίστευτη αυτοπεποίθηση για να ολοκληρώσω την ταινία».

Παράλληλα, στο AFI Fest, ο Springsteen αναφέρθηκε στην πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικρίνοντας ανοιχτά τον Donald Trump και στηρίζοντας τη συμμαχία No Kings. Όπως δήλωσε, «για πάνω από 250 χρόνια, η Αμερική στάθηκε ως φάρος ελευθερίας και δημοκρατίας, παρά τα λάθη της». Ο μουσικός πρόσθεσε ότι έχει ταξιδέψει για δεκαετίες ως «μουσικός πρεσβευτής της Αμερικής» και έχει δει από κοντά την αγάπη του κόσμου για τα ιδανικά της χώρας του.

Ο Springsteen υπογράμμισε ότι, «παρά το πόσο τραυματισμένη είναι η Αμερική σήμερα, οι αξίες της εξακολουθούν να αξίζουν τον αγώνα». Όπως είπε, αφιερώνει την ταινία και τα επόμενα του σχέδια «ως προσευχή για την ενότητα και την ελπίδα».