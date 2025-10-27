Glenn Close και Penélope Cruz μαζί στο ισπανικό δράμα "The Black Ball"

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Glenn Close πρόκειται να συμμετάσχει στη νέα ταινία The Black Ball (La Bola Negra), μια ισπανική κινηματογραφική παραγωγή σε σκηνοθεσία των Javier Calvo και Javier Ambrossi. Το φιλμ, που βασίζεται σε ένα ανολοκλήρωτο έργο του Federico García Lorca, υπόσχεται να συνδυάσει ποίηση, συναίσθημα και ιστορική αφήγηση.

Στην ταινία, η Close θα μοιραστεί τη μεγάλη οθόνη με την Penélope Cruz, καθώς και με τους Miguel Bernardeau (Elite), Carlos Gonzales (Veneno), Lola Dueñas (The Messiah) και τον τραγουδοποιό Guitarricadelafuente, ο οποίος θα κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Σύμφωνα με την παραγωγή, η ταινία θα αφηγείται τις ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών που ζουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, με τις ιστορίες τους να συνδέονται μέσα από θέματα όπως η επιθυμία, ο πόνος, η σεξουαλικότητα και η κληρονομιά.

Οι σκηνοθέτες, γνωστοί ως The Javis, δήλωσαν ότι θεωρούν τιμή τους τη συνεργασία με την Glenn Close, τονίζοντας πως «είναι μια ηθοποιός που πάντα θαυμάζαμε· διάβασε το σενάριο και ερωτεύτηκε το πρότζεκτ, κι εμείς έχουμε ήδη ερωτευτεί εκείνη».

Η Movistar επιβεβαίωσε ότι η Close, που έχει βραβευτεί με Emmy, Golden Globe, Tony και Oscar, θα ενταχθεί στα γυρίσματα τις επόμενες ημέρες. Τα γυρίσματα του The Black Ball ξεκίνησαν ήδη στην Ισπανία από τον Αύγουστο.