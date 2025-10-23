Η Dakota Johnson κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία "A Tree Is Blue" – Συμμετέχουν οι Charli XCX και Jessica Alba

Mogwai στο Floyd: Εκεί όπου η σιωπή ουρλιάζει και ο ήχος λυτρώνει

Η ηθοποιός και παραγωγός Dakota Johnson περνά για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία της ταινίας A Tree Is Blue. Το σενάριο υπογράφει η Vanessa Burghardt, η οποία φέρεται να συμμετέχει και στο καστ. Το project αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα τον επόμενο μήνα.

Η Charli XCX, γνωστή για τη δυναμική παρουσία της στη μουσική σκηνή και τη βράβευσή της με Grammy, συνεχίζει να διευρύνει την καλλιτεχνική της πορεία και στον κινηματογράφο. Πρόσφατα, ανέλαβε ρόλο παραγωγού και πρωταγωνίστριας στο The Moment, ενώ συμμετέχει και στα Faces of Death, I Want Your Sex και The Gallerist.

Η Jessica Alba, από την άλλη, πρωταγωνίστησε και παρήγαγε το Trigger Warning για το Netflix, και ετοιμάζεται να εμφανιστεί δίπλα στους Anthony Hopkins, Andy Garcia και Al Pacino στη βιογραφική ταινία Maserati: The Brothers.

Η Dakota Johnson δεν είναι άγνωστη στη σκηνοθεσία· είχε ήδη παρουσιάσει τη μικρού μήκους ταινία Loser Baby στο Toronto International Film Festival το 2024. Ως ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει στις Splitsville (Neon) και The Materialists (A24), δείχνοντας την προτίμησή της σε ανεξάρτητα κινηματογραφικά πρότζεκτ με καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η Vanessa Burghardt, που γράφει το σενάριο του A Tree Is Blue, είναι γνωστή από το Cha Cha Real Smooth, όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Johnson.

Η ταινία A Tree Is Blue θα ξεκινήσει γυρίσματα τον Νοέμβριο 2025 στο Λος Άντζελες. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, το A Tree Is Blue φαίνεται να αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα ανεξάρτητα κινηματογραφικά πρότζεκτ του 2025.